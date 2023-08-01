AI概念股強震 引泡沫化隱憂 林百里這樣看

AI股泡沫化？林百里：看好AI應用發展

廣達（2382）董事長林百里1日針對AI未來發展重申，看好AI應用發展趨勢「無限量」，廣達也早就在AI相關領域有非常長時間的佈局，但面對近日AI概念股及廣達股價在大漲之後，短線再出現劇烈震盪，林百里直言，「股價是別人決定的」，對廣達而言，AI的挑戰就是「有很多機會、也要很多努力」，他也直喊廣達要「加油加油」。

林百里出席國防醫學院及三軍總醫院之AI人工智心電圖判讀平台，技轉廣達電腦的簽約合作發布會。會前受訪時，林百里除分享對AI產業的看法， 對於外傳廣達取得中東相關AI伺服器的訂單一事，表示「不能透露」，但亦表態廣達訂單能見度一直不錯。

此回與國防醫學院及三軍總合作，林百里指出，智慧醫療領域有無限的發展可能，廣達長期以來也與許多醫療院所合作，尤其和國防醫學院和三軍總的合作最為密切。心電圖是廣達在智慧醫療的主力產品之一，目前也有很豐富的產品線，來配合三軍總的AI判讀，以提供更完整的解決方案。未來廣達與兩方也將有更多合作的題目，也一定會端出更多更好的成果。

（工商時報 翁毓嵐）

AI概念股強震 廣達昨跌停 林百里這樣看

AI（人工智慧）概念股廣達昨天股價打入跌停，今天股價盤下整理終場跌幅0.63%；對於市場憂心AI概念股恐出現泡沫化，廣達董事長林百里表示，「股價是別人管的」，他無法決定，對AI應用還是長期看好。

AI概念股昨天盤中出現急殺賣壓，廣達打入跌停238.5元、下挫26元，單日市值蒸發逾千億元；今天開盤後一度反彈至240.5元，但短線賣壓仍重，終場下跌1.5元，收在237元，跌幅0.63%。

對於市場憂心AI族群是否泡沫化，林百里受訪表示，「股價是別人管的」，他無法決定；對AI應用仍然長期看好，廣達即便面臨挑戰仍會努力，並持續布局AI領域，至於客戶訂單狀況則不便透露。

國防醫學院、三軍總醫院與廣達電腦今天召開「心電圖AI人工智慧判讀平台」合作簽約發布會，由國防醫學院校長查岱龍，軍醫局局長蔡建松、三軍總醫院院長洪乙仁、林百里等人出席。

林百里致詞指出，智慧醫療有無限可能，今天簽約是第一步，相信未來會有更好的成果。

（中央社）

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