外資買超81億 台股4大利基 AI多空關鍵曝

外資買超81億 三大法人8/1買超台股73億元

外資等三大法人周二（8/1）合計買超台股73.43億元。包括外資與陸資買超81.3億元；投信法人逢高酌量調節，單日賣超3.23億元；自營商自行買賣部分係賣超1,928萬元，避險部分係賣超4.46億元，合計單日賣超4.5億元。

(工商時報 數位編輯)

AI族群大洗三溫暖 指數震盪收漲67點

AI概念股歷經昨天多檔跌停後，今天多空拉鋸，大洗三溫暖，多檔個股開低翻紅，早盤台股一度上漲逾百點，盤中翻黑震盪後，尾盤在台積電及金融股穩盤下，終場上漲67.44點，重返所有均線之上。

加權股價指數終場上漲67.44點、漲幅0.39%，收在17212.87點，成交值新台幣3815.33億元。台積電上漲2元收在567元，聯發科持續第2天反彈，重回700元關卡，終場上漲23元，來到713元，扮演多頭穩盤重心。

近來市場聚焦的AI概念股持續震盪格局，創意今天跌出第2根停板，緯創下跌4.59%，來到135元。技嘉、光寶科、台達電、奇鋐等逆勢收紅維繫人氣，類股走勢分歧，部分資金轉戰低階具財報及題材優勢個股點火。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股自2022年10月底觸底反彈以來，在AI議題帶動下持續強勁表現，SIA預測2023年全球半導體銷售金額年衰退11.7%，2024年銷售年成長11.8%。晶圓廠客戶持續去化庫存影響，第2季展望保守，預期第2季應為營運谷底，第3季可望開始爬升，2024年重返榮耀。

沈建宏指出，加權指數本益比已回升至18.8倍，高於長期均值15.2倍，指數漲升速度可能放緩，選股不選市。AI伺服器有八成在台灣製造，台股將是AI趨勢下最佳受惠者。

（中央社）

盤後》AI大震盪 台股多頭趨勢未破壞

台股今早開盤小跌，但在美股揚升、台積電(2330)回穩走高助陣下，多頭積極反攻，雖盤初受AI概念族群個股走勢兩極，碳權、綠電等短線漲多題材股回落影響，大盤指數一度回測月線、下探17095.86點，所幸金融、航運、鋼鐵、生醫、觀光等類股攜手走強，加上光電、鴻海(2317)MIH聯盟等剽悍助攻，拉抬指數重返高檔並震盪向上。

尾盤買單再拉抬廣達(2382)、光寶科(2301)、聯發科(2454)、啟碁(6285)等大型股，終場集中市場收17212.87點，彈升67.44點，險守5日線，總成交值縮減至3815.33億元；而在資金轉進大型股之下，櫃買市場收220.26點，跌1.43點，總成交值1011.33億元。

但匯率方面，新台幣則是延續貶勢，上半場收31.507元，貶值7.7分。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI概念股這波漲勢已大，出現拉回修正為正常走勢，且目前台股指數僅落於5日均線之下，仍穩於月、季、半年線之上，多頭趨勢仍未受到破壞，可觀察近日AI概念股走勢是否能盡速扭轉近日下跌趨勢。

廖炳焜說明，上周美國科技巨頭公布財報表現均有亮點，特別是在AI領域的資本支出均有所提升，也部分摒除市場認為AI走入泡沫的疑慮，本周AI將持續會是市場焦點，包括亞馬遜、超微、高通等都將公布財報，若財測亮眼，AI多頭行情可望持續下去；另外，蘋果也將於本周公布財報數據，在新機即將推出之下，市場預估iPhone15今年的組裝量可達8400萬台，有助於蘋果供應鏈投資氣氛。

盤面上，台積電收在567元，上漲0.35%；AI概念股振幅劇烈，緯創(3231)、技嘉(2376)今日振幅都在8%以上，股價收在135元、319元，下跌4.59%、上漲1.59%，廣達則是收在237元，下跌0.63%，振幅超過7%以上；面板族群多頭氣盛，群創(3481)收在17.15元，上漲3%、友達(2409)收在20.95元，上漲1.21%。

從經濟數據來看，廖炳焜分析，國內經濟呈現「外冷內熱」，主計處公布第二季GDP年增1.45%，主要受到出口及投資不如預期的影響，較5月預測數大減0.37個百分點。

另一方面，國發會發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為13分，較5月增加1分，顯示國內景氣止跌跡象略浮現。

其中，製造業廠商最新對未來六個月展望指數大幅回升6.7個基點至44.9，預估通膨降溫、升息趨緩、下半年新品備貨需求啟動，加上AI應用需求效應持續發酵，台股基本面可望持續轉佳，有利股市延續多頭。

（時報資訊 郭鴻慧）

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