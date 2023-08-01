慎防「高融資下養套殺」 專家點1族群接棒

小白必看！ 專家點3跡象 慎防「高融資下的養套殺」 1族群接棒 表現有望勝舊AI股

創意（3443）股價跌停拖累漲多的AI概念股倒一片，不少追高的人被套在高點進退維谷。分析師以3個跡象提醒，尤其是股齡不到2年的新手要特別注意，切記「風險第一」的原則，避免陷入「高融資下的養套殺」陷阱；分析師建議，舊AI股籌碼已亂，8月可放眼已打底完的消費性電子股，搭配景氣復甦、擴張和降息，股價有望勝過舊AI股。

為何股市難逃「二八法則」，大多數散戶都賠錢收場？摩爾投顧分析師江國中在鉅亨網上表示，許多人太想賺錢而忘記風險；面對台股大跌，AI人氣股重挫，但代表散戶指標的融資卻只有小減，這讓他忍不住提醒，尤其是股齡不到2年的股市小白，務必要瞭解股市中「高融資下的養套殺」。

回顧昨日台股，緯創（3231）、廣達（2382）慘收跌停，其餘多檔也大跌逾9％；同時間，網路上取暖文陸續出現，以Dcard為例，不少網友以「緯創大家下車了嗎」、「緯創被套在高點該停損嗎？」、「今天是發生什麼事」為題，有不少網友則哀怨回應，「當沖緯創身心受創」、「你不孤單」、「剛買就跌爛」。

對此，江國中表示，大多頭「每次賣都是錯的+拉回買賺更多」的特色讓許多散戶失去戒心，被套還逆勢攤平，但「夜路走多了，早晚會遇到鬼」；自台股攻上萬七，對於漲多AI股，外資、投信明顯站在賣方，但融資不減反增還創高；同時，一些高融資、高基期個股如緯創、創意、營邦（3693）、威盛（2388）、華星光（4979）、力致（3483）等已不再創高且出現明顯下跌；最後，可以再看看，身邊的人是不是已經開始賠錢。

江國中提醒，漲多就是最大利空，漲越兇、基期越高、季線乖離過大的個股，回檔速度越快越深，成本不夠低，追高不小心就會跌死人；因此，他呼籲投資人，切記「風險第一、獲利第二」的操作原則，同時要有「基期」的觀念，漲多AI股別碰，務必提防「主力殺完融資才會止跌」。

最後，江國中建議，舊的AI股在AI狂潮上演7個月後籌碼已亂，需時間整理；展望8月，可放眼消費性電子股，因為AI快速發展，將會有更多以AI、HPC運算為基礎的新應用誕生，推升相關硬體需求；尤其，可關注已打底完的底部族群，未來搭配景氣復甦、擴張和降息的資金效應，表現將更勝舊AI股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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