AI一軍恐摔3成誰先止穩？專家點名這檔

AI股漲跌互見，族群走勢趨向分歧，分析師認為，緯創、廣達、技嘉等9檔一軍中，漲幅將近3~5倍，短線有修正2~3成的壓力，認為將改由二軍接棒，與電動車、業績股良性輪漲。至於一軍中誰能先止穩，則有分析師指出，廣達優於緯創、緯穎，有望率先整理結束，投資人可留意買點。

萬寶投顧分析師黃清照表示，AI一軍之中，緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、台光電、台燿、雙鴻等9家，由於波段漲幅至少270~500%，第2季營收卻未見明顯成長，提前領漲漲幅過大，預估此波要修正20~30%，僅建準、奇鋐、光寶科、金像電、力致等5家，較有個股表現機會。

至於業績不比一軍差，但漲幅低於170%的二軍部隊，則有台星科、華泰、青雲、微星、承啟、欣興、旺矽、泰碩、南電、金居、健鼎、鴻海等多檔，研判尚有上漲25~50%的空間，所以即使一軍開始回檔整理，二軍仍能接棒，並與電動車或業績股輪動演出，有機會上演良性輪漲格局。

他以特斯拉概念股的東陽為例，Q2營收55.51億元，雖較Q1季減0.1%，但稅前EPS1.56元，較Q1的1.06元季增47.16%，除匯兌收益以外，本業體質調整後好轉，除上海廠的特斯拉訂單5月起試產，8~9月起出貨，安徽廠的大眾Volkswagen訂單則自11月量產，且一汽奧迪Audi新建長春綠色基地，估2024年底量產，營運淡季不淡，訂單能見度到明年首季，今年EPS估約4.2元，本益比13倍偏低。

永誠國際投顧分析師楊少凱則指，AI股漲勢未完，但已進入整理走勢，未來走勢分岐，代表AI股不會再全面齊漲，而是會有各自不同的買點，認為其中廣達會是最快整理結束，並出現買點的股票，而緯創、緯穎則會陷入較長時間的整理。

他也認同，隨AI拉回休息，代表其他族群漸露頭角，以LED大廠鼎元為例，為台灣第2大發光元件，近期受惠感測及紅光產品訂單增溫，加上產用率提升，帶動業績同步走揚，公司更預期第3季客戶庫存降至健康水位，訂單與拉貨動能有機會恢復正常，股價底部成型，後續可注意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）