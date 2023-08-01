興勤飆漲停 帶隊電車族群一齊催油門

台股今日多空續戰，空頭緊咬漲多AI、碳權、綠能等題材概念族群，多頭則瞄準觀光、航運、鋼鐵、金融、生醫等傳產類股，大盤指數持續震盪，盤初最高17,252.32點、最低17,095.86點，高低差約157點，相對昨日的近400點震盪回穩許多。觀察盤面上類股漲多跌少，其中，電車概念股在興勤（2428）爆量疾攻漲停激勵下，帶動啟碁（6285）、西勝（3625）、凡甲（3526）等跟漲逾4％，康普（4739）、致茂（2360）、美琪瑪（4721）漲逾2％，台達電（2308）、華孚（6235）、貿聯-KY（3665）等也聯袂揚升，為台股增添抗空力道。

興勤（2428）股價自7月下旬開始回落，近日多頭回神，今日開高後不到1分鐘即爆量攻上漲停176元，改寫2021年12月來波段新高，領漲電車族群。興勤上半年營收雖然年減4.41％，但營運回穩落底，庫存趨於健康，目前除了儲能、太陽能、電動車、車用需求持續強勁外，消費性電子也看到訂單回溫，並積極搶攻AI商機；其中，車用方面，興勤拿下歐系車廠加熱器保護元件大單，雙方更簽下10年供貨合約，除了歐系外，也是中國電動車大廠比亞迪、寧德時代的供應鏈，另也有供貨給韓系品牌。興勤表示，今年仍可望繳出二位數營收成長的成績單，且未來幾年也將維持二位數成長的續航力。

啟碁（6285）第二季每股賺2.29元，上半年EPS達3.72元，改寫同期新高，加上短均上揚，今日人氣續升溫，股價開高後一度衝上121.5元，盤中維持約5％漲幅。啟碁已切入能源管理及充電樁產品，過去車用電子經營的客戶也延伸到新公司，目前能源管理及充電樁產品都屬剛起步。董座謝宏波日前表示，啟碁在企業品牌、汽車電子及電信服務運營商都有均衡布局，是未來重要成長動能之一。

台達電（2308）Q2、H2獲利報喜，加上傳出打入TOYOTA電車鏈，股價盤初加速飆上382元，但反壓旋即湧現、翻黑回測5日線，所幸10：00過後多頭回穩，目前穩漲約1.6％，靜待下午法說。台達電法說前公布第二季財報，受併購子公司泰達電業外收益挹注，第二季EPS達3.14元、寫下同期次高，上半年EPS為5.8元、創同期新高；另，市場傳出台達電進軍電動車供應鏈再傳捷報，已成功晉身全球最大汽車集團、豐田（TOYOTA）一級供應商（Tier1），惟台達電強調，公司向來不揭露客戶資訊，關於市場上的消息，不針對單一客戶評論。

（時報資訊 李慧蘭）

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