8/1盤前》兵分三路卡位AI商機 這檔加分

台股AI族群昨帶量下殺，多跌的鼻青臉腫，短線該怎麼看？據資深業內人士表示，AI漲多拉回原本就很正常，重點還在未來的前景是否正向。目前看起來，半導體巨擘包括台積電、輝達、超微等多看得見訂單的明朗度，顯示中多基本面無礙。

此外，AI族群漲多使短線籌碼愈趨凌亂後，近期予適度整理，也有利高檔良性換手後再向前行。但投資人短期需關注者，係部分AI股票的融資餘額是否增幅過巨、融券餘額是否已大幅回補，而最關鍵者，係紅火的AI伺服器相關組裝與關鍵零組件廠，是否已漸進式出貨，這點可從部分AI概念股的6月自結毛利、營業淨利率或稅後淨利略窺端倪。

另外，台股短期在萬七高檔之上，由於短線獲利回吐賣壓沈重，也宜防市場大戶反市場心理操作，簡單的說，就是利用極短線的利多逢高出貨調節，而逢利空且未來前景並無大礙者，則趁利空出籠之際予洗盤，逢低布局。而多、空因子的影響力，仍需觀察股價所處位置、乖離率等是否偏高，做為布局上車或下車的參考指標。

台股今（8/1）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.據統計，聯發科、愛普、華邦電、健鼎、康舒、波若威、萬潤、元太、瑞儀、弘塑、營邦、神準、優群、裕隆等14檔個股，31日價量齊揚，且三大法人合計買超各3億元以上，其中，聯發科買超逾57億元最多，受普也獲法人合力買超近12億元。

2.台達電進軍電動車供應鏈再傳捷報，已成功晉身全球最大汽車集團、豐田（Toyota）一級供應商（Tier1），電機（馬達）、電控等機件，自第四季起出貨，首筆訂單上看數十億元，明年訂單將呈倍數跳升。公司在昨公布上半年獲利，EPS達5.8元，創下歷年同期新高。

3.IC設計龍頭聯發科法說落幕，多頭派內外資大型研究機構觀察財報結果，研判智慧型手機需求已觸底，毛利率未若預期悲觀，且第三季營運展望穩健、價格競爭並未加劇，高盛證券由「賣出」跳升「買進」，凱基、中信投顧同步攜手升評，目標價上看800元，打破股價悶鍋。

4.全球消費性電子需求仍疲軟，半導體供應鏈上下游廠商營運仍陷谷底，但新科技發展快速，供應鏈廠商研發腳步並未放緩，反映在今年上半年國內半導體檢測分析三雄，包括宜特（3289）、閎康（3587）、汎銓（6830）業績均繳出強勁成長表現，今年上半年獲利均創下歷史同期新高，業者並同步看好下半年展望。

5.市場觀望本周將出爐的非農就業數據以及企業財報，華爾街股市31日小幅高開，隨後漲幅顯著收窄，午盤後三大指數多次轉跌，終場仍全數收紅，並刷新當日高點，能源股獲得市場追捧，埃克森美孚及雪佛龍均升3%。

道瓊工業指數上漲100.24點，或0.28%，收報35,559.53點；標普500指數揚升6.73點，或0.15%，收4,588.96 點；那斯達克指數上揚29.37點，或0.21%，收14,346.02點，標普與那指皆為連漲第5個月；而費城半導體指數則攀升9.87點，或0.26%，收3,861.63點。

6.費城半導體指數穩在所有均線之上，再加上台積電（2330）因應AI晶片的強勁需求加碼投資CoWoS先進封裝的利多持續發酵，7月31日重量級CoWoS先進封裝供應鏈股價多數紅通通，台積電還拉尾盤，最後一檔買盤湧入6,741張，股價跳升3元，收在565元。

台積電CoWoS先進封裝概念股31日抗跌，多數呈現上漲，有弘塑、辛耘、萬潤、均華、鈦昇等，三大法人31日買超萬潤2,662張最多。

7.美國白宮7月28日宣布將向台灣提供3.45億美元軍援、美韓簽署供應鏈安全協議，顯示地緣政治風險持續升溫，加上台北航太展9月開展，軍工題材再次熱炒，高僑（6234）、龍德造船（6753）、千附精密（6829）亮燈漲停，多檔指標股「撿到槍」，無懼盤中亂流、逆勢走強。

8.零壹科技（3029）累計今年上半年合併營收68.9億元，年增14.1％，稅前淨利與稅後淨利分別為3.96億元及3.31億元，年增10％及15.1％，上半年每股稅後純益為2.15元，較去年同期成長13.8％。

9.致茂（2360）董事長兼總經理黃欽明7月31日指出，因應生成式AI所帶動的高效能運算（HPC）需求，下半年SLT（System Level Test，系統級測試）產品出貨將扶搖直上，7月已有新型機台出貨給先進封裝測試廠。

10.次世代基因定序（NGS）最快明年第二季納入健保給付，激勵概念股展開慶祝行情，創源（訊聯基因，4160）7月31日開盤跳空漲停，強勢鎖在43.85元漲停價位；興櫃的金萬林（6645）盤中股價來到51.5元，終場收49.65元、漲幅21.24％。

11.砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）7月31日舉行線上法說會，第二季自結稅後淨損大幅收斂，總管理處總經理陳舜平指出，上季起已陸續獲大陸手機PA客戶急單挹注，估第三季營收將較前季成長低個位數百分比，毛利率則為mid-teens（14％～16％）水準，看好產能利用率續升，並以Cellular（蜂窩網絡）PA為主要成長動能。

12.POS品牌廠飛捷（6206）在上半年歐美客戶庫存陸續去化，第三季起陸續見到回補需求，營收有望逐步向上，且法人看好，因產品組合改善，有利於毛利率表現，營運動能將優於上半年。

13.杏輝（1734）受惠藥品與保健食品同步成長，營收連七季年增成長後，由於延緩思緒老化的「蓉憶記」，加上缺藥帶動的外溢效應，帶動鎮熱解痛的藥品成長，法人看好今年獲利有機會改寫十年新高。

14.福貞-KY（8411）擴大對岸市場布局，旗下第七大生產基地－陝西廠斥資人民幣3億元籌建二片式鋁罐廠，第一期產線可望搶在今年中秋節旺季前投產，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐，為福貞營運成長添動能，深化大陸華北、中西部區域的戰略布局。

15.汽車股新兵六方科-KY（4569）7月31日以每股66元掛牌上市，開盤衝上122.5元，最高觸及124.5元、漲幅逾80％，終場股價些微收斂至116.5元、漲幅仍有76.52％，中籤戶每張現賺逾5萬元。

16.在歐美零售業庫存壓力逐步去化下，包括特力（2908）、來思達（8066）、商億-KY（8482）等居家貿易族群，6月營收減幅開始收歛，且7月以來出貨量能相對增，第三季起業績有望重返傳統旺季水準。

17.射頻晶片廠立積（4968）Wi-Fi 7產品已在進行認證中，並已打進各主晶片廠，預計在2023年年底前可以量產，將是該公司未來的成長動能。

18.聯發科旗下小金雞達發科技7月31日舉辦技術論壇，達發科技以四大關鍵技術優勢，奠基邊緣運算人工智能、寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星等市場。並與母公司聯發科，雙方透過大小平台、互通互聯之技術整合，提供客戶完整產品線。

19.在連兩季陷入虧損後，品牌廠華碩6月受惠部分市場需求回流及季底出貨帶動下，不僅單月營收動能回升，單月自結數亦止虧轉盈、以每股稅後純益（EPS）1.55元，翻轉第一季每股虧損2.26元的頹勢。

20.寶雅受惠於展店效益及自有品牌商品占比提升，31日公布的第二季財報，單季稅後純益4.75億元，年增65.6％，EPS達4.59元，累計上半年稅後純益11.33億元、年增43.06％，賺逾1股本。

21.興勤（2428）31日參加券商舉辦的法說會，公司表示斥資12.5億元的楠梓三廠將在8月導入量產，挑戰一年回收投資；在AI伺服器上，興勤在主板、電源、浸沒式散熱模組三大領域都將透過客戶切入，尤其電源龍頭台達電（2308）是興勤第一大客戶，伴隨客戶群的強勁成長，興勤不會錯過AI商機。(閱讀全文)

22.國內微波／毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）第二季稅後純益0.72億元，季增21％，該公司表示，為因應低軌衛星通訊產業即將爆發性成長的龐大商機，昇達科除深化於低軌衛星產品研發投入與技術升級，也積極致力於建構智慧製造與規劃產能擴張計劃，公司預期，訂單出貨需求將自第三季起持續向上爬升並帶動營運表現。

23.看好台灣疫後健身產業商機大復甦，JR東日本集團海外首間健身俱樂部品牌JEXER登陸台灣，首家據點「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」，1日將在JR東日本大飯店台北地下二樓開出，占地約790坪，標榜採用頂級健身設備並導入日本原創團體課程，並採會員制經營。

24.亞馬遜全球開店發布《台灣品牌，跨境全世界：台灣出口跨境電商發展趨勢與展望》報告指出，電商為台灣中小及微型企業進入全球市場的重要管道，若台灣中小及微型企業加快其透過電商拓展出口貿易的腳步，台灣電商出口額將從2022年的新台幣1,570億元，2027年達到3,352億元規模、翻倍成長。

25.股市前七個月表現不錯，但投資人上半年境內外基金淨申購最多卻不是股票基金，反而是波動低、有配息的債券ETF及平衡型基金。

26.中國電動車產業崛起，面對美國防堵措施，中企選擇繞道出口。消息傳出，近期中國企業正積極投資韓國電池產業，過去四個月累計投資規模達5.1兆韓元，並透過美韓自由貿易協定對美出口，規避美方限制措施。

27.大陸統計局7月31日公布7月製造業採購經理人指數（PMI）為49.3，雖仍在收縮區間，但已連續第二個月回升，且優於市場預期的48.9。分析指出，下半年大陸宏觀政策調控力度可望加大，但目前決策層對刺激力度仍偏保守，預計經濟恢復將是循序漸進。

28.大陸官方為刺激經濟繼續火力全開。大陸發改委7月31日最新公布「促消費」20條措施，涵蓋內需與服務性消費、推動汽車消費、改善性住宅需求、帶薪休假等多個層面，冀望為下半年經濟動能添柴加薪。陸港股匯受此激勵，當日走出歡慶行情。

29.拜企業獲利強勁與日本銀（央）行上周意外放寬政策彈性所賜，日股7月31日氣勢如虹，日經225指數重新站上33,000點，升至4周高點。另外，東證指數創下33年新高紀錄。

另一方面，最新數據顯示，日本6月工業生產回復成長，此為兩個月來首見，反映在強勁的需求推動下，製造商逐漸回復信心。

30.鑒於美國經濟軟著陸的機率已明顯增加，花旗集團（Citigroup）已把標普500指數今年底目標價上調600點到4,600點。

31.雄獅集團小金雞旅天下7月31日以56.8元登錄興櫃，身為疫後首家掛牌旅行社，受惠題材大力加持，首日蜜月行情高漲、一度飆漲1.72倍，最高價155元逼近母公司雄獅的162.5元，單日均價站上121.49元，超車上市旅行業者鳳凰、五福等。

32.台美利差大，成公股銀行今年獲利保證。公股銀上半年SWAP（換匯交易）收益陸續出爐，第一銀行靠SWAP獲利約新台幣（下同）71億元，彰化銀行SWAP賺42.22億元，華南銀行則約40億元，皆創其歷年新高紀錄，光三家的獲利就超過150億元。

33.受到全球石油供應吃緊影響，加上沙烏地阿拉伯可能延長自願減產行動，帶動國際油價周一（7月31日）持續揚升，兩大油市指標7月份單月漲幅可望創下逾一年最佳表現。（中性看待）

34.台股31日下挫，外資加大股利匯出，及日圓急殺，新台幣開盤續貶，終場收在31.43元兌1美元，貶值4分，匯價連二黑，總成交量19.835億美元，因中央銀行放手，7月新台幣累計貶值達2.95角，月線連四黑，且單月重挫0.94％，直接貶為最弱亞幣。（中性看待）

35.新台幣7月續貶，壽險業獲利有撐。新台幣6月重貶近1.2％，壽險業當月淨匯兌利益112億元，7月新台幣續貶逾0.9％，壽險7月可望亦有匯兌利益，加上仍有現金股利入帳、及台股7月漲1.36％有機會實現資本利得，壽險業7月獲利依舊樂觀。

36.碳權交易與碳權相關議題已成為市場顯學。由工商時報與台灣碳資產公司、台新金控、新加坡碳交易所（CIX）共同合辦的「碳權交易來了！從新加坡經驗看國際碳權交易趨勢論壇」31日在台中登場，與會的產官學專家一致認為，隨著碳權交易時代的來臨，未來碳價將會愈來愈高。

37.燁聯8月不鏽鋼板材盤價上周開高盤後，華新麗華31日不鏽鋼盤元跟進開高盤，300系產品每噸上調2,000元，甚至比燁聯304板材每噸上調1,500元還高，業者認為，下半年不鏽鋼有機會靠大陸提振內需而好轉。

38.美國柏克萊大學公衛學院院長呂淳祺31日接受本報專訪透露，柏克萊正攜手史丹福大學及台灣生策會，計畫最快明年3月在台灣首度舉辦「國際生技醫療投資大會」，吸引亞洲等國際生技投資者及創投基金來台尋找合作夥伴，盼打造台灣成為亞太生醫中心（hub）。

39.澳洲礦界巨擘必和必拓（BHP）印度商務長潘特（Vandita Pant）近日接受英國金融時報訪問時表示，印度鋼鐵業正蓬勃發展，未來可望造福必和必拓煤礦事業。印度經濟快速成長將對整體商品市場帶來龐大需求，可望彌補中國經濟成長減速造成的需求缺口。

40.低調沉潛多時的大陸電商龍頭阿里巴巴創辦人馬雲，傳出再有新動向，近日成立的一米八海洋科技（浙江）有限公司（簡稱一米八）由馬雲間接持股。市場推測，一米八將鎖定馬雲近年關心的智慧農業、智慧漁業領域，但市場更關心馬雲是否將藉此重出江湖。

41.蘋果本周即將公布財報，成為市場焦點，預料受惠iPhone 15新機出貨帶動，下半年蘋果手機銷售將達1.26億台，今年全年銷量估2.2億台，PCB等供應鏈陸續啟動拉貨，健鼎（3044）、華通（2313）營運動能看旺。

42.台股高價股搭上題材與基本面好轉旋風，升評與目標價跳升行情啟動，金控旗下投顧研究機構指出，台光電（2383）人工智慧（AI）需求銳不可擋，目標價飆上令人咋舌的610元；此外，PC庫存去化完畢，需求轉強訊號現蹤，中信投顧升評譜瑞-KY（4966）「買進」，推測合理股價1,160元。

B.利空因子：

1.台股7月31日走勢「虎頭蛇尾」，盤中高點17,463點一度改寫今年新高，惟高檔調節壓力顯現，尤其AI人氣指標股緯創、廣達、創意皆苦吞跌停，指數終場翻黑147點，收17,145點，高低點相差達382點，成交金額爆出逾4,922億元大量，當沖交易占比高居4成，為盤面大舉波動主因。

在美股四大指數走揚激勵下，大盤7月最後一個交易日開高飆漲百點，指數盤中再創今年波段新高，但受「居高思危」心態，及市場籌碼趨於紊亂影響，引爆獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，一度下殺瀕臨月線大關，近期最為熱門的AI概念股成資金調節重災區，7月31日打落跌停板的12檔個股中，就有9檔具AI色彩。

2.AI股震盪影響，指數重挫逾百點，投資人大嘆AI股來不及賣，變成「BI」（台語，悲哀）。但國泰投信董事長張錫7月31日指出，「漲多修正很正常」，AI股第一波漲勢結束要開始進入盤整期，盤整期可能會拉長，後市AI仍有三大利多可期，投資人可逢低布局，迎接真正的爆發期。（中性看待）

3.最純的AI股創意開出第一槍下修財測、7月31日股價跳水跌停，引爆AI股殺盤傾巢而出，沒人想當最後一隻老鼠，AI伺服器龍頭廣達，兆元市值光環僅一天，也跟進跌停，單日市值掉千億元，據統計，13檔AI股失速列車，市值共蒸發3,759億元、占台股總市值蒸發4,550億元的82％。

此外，若以AI伺服器股主要掛在電腦及周邊設備類股來看，7月31日電腦及週邊設備類股指數收249.99點、大跌6.48％，外資共賣超37.58億元，三大法人共賣超66億元，致單日市值也狂掉3,029億元，廣達與緯創同步跌停，可見AI股殺盤力道十分強勁。

4.美7月再升息，保單宣告利率卻未跟進，亦宣告下半年壽險新契約保費恐難有起色，極可能創17年新低。由於宣告利率難與現在美元商品匹敵，大型壽險公司幾乎「停戰」，美元保單目前最高宣告利率仍只有4％，加上投資型保單新制已上路，下半年利變保單、投資型保單都難賣。

5.立院財委會上會期提案，建議動用外匯存底成立主權基金，中央銀行首度舉行公聽會討論，維持一貫立場，就是不反對成立主權基金，但不宜「無償」挪用外匯存底。央行外匯局長蔡烱民近日公開演講時也提及此議題，並揭露各國主權基金報酬率，強調主權財富基金報酬雖高，但出現金融危機時，恐無法全身而退。

6.立法院臨時會31日通過性平三法修法案，增訂權勢性騷擾類型並且加重裁處，行政罰最高可處新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍。其中，權勢性騷擾，最重罰百萬、關3年。

7.機械業（含工具機）接單及出口均下滑，業者經營陷入苦戰。台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳代工具機業者發聲，31日提出三項建言，包括：政府短期內穩定電價；企業加碼投資台灣，銀行勿雨天收傘；協助產業加速推動節能減碳。

8.房市景氣高點反轉，連台北市也驚爆爛尾樓！？台北市地政局31日證實，嘉源建設的北投「泊山妍」、大同「嘉源埕驛」2危老案無法依約完工，首度在實價登錄官網上註記「賣方無法依約完工」，列為警示建案，並連結債權銀行瑞興商銀公告，向外界示警勿踩雷。

9.台北市地政局昨（31）日公布全市預售屋申報備查案件數，單季僅剩21案，創下近12季以來最低量紀錄，較前季31案減少32.26％，與去年同期42案相較更大幅衰退5成。累計上半年申報數為52案，相比去年同期的73案也萎縮28.8％。

10.平均地權條例修正案上路滿月，加上進入房市傳統淡季，不過中古屋交易卻淡季不淡，各大房仲業者7月門市交易量普遍未較6月衰退，且高於去年同期一成以上。房仲業者指出，房市在自用當道趨勢下，淡旺季狀況已愈來愈不明顯。

11.歐元區7月31日公布兩項重要經濟數據顯示，雖然該區第二季經濟重回成長，但是潛在通膨壓力依然不見緩解，這也讓歐洲央行9月利率動向顯得曖昧不明。

12.世界先進將在今（1）日舉行法說會，在台積及聯電先後調降今年營運目標後，市場預期世界先進下半年營運動能同樣不強，估計產能利用率（UTR） 和第二季相當約在60％，毛利率則因折舊及電費成本提升，將由上半年約30％降至28至29％，但預期市場庫存調整也將在今年底結束。

13.紅心辣椒（4946）繼遊戲代理及營運後，7月31日宣布跨足文創產業，取得韓國知名IP創作公司Studio Origin旗下人氣IP「PINK & VEN」台灣獨家代理權。雙方未來可望有更緊密的合作，例如與台灣本土品牌的聯名授權以及運用在遊戲開發。

紅心辣椒近期因處於遊戲產品青黃不接，上半年營收僅0.16億元，年減82.5％，第一季每股稅後淨損為1.54元。

14.今年消費性電子產品銷售量低迷，出貨量恐創10年新低，全球手機出貨量預估已降至11億支，可見終端持續不振，智慧型手機兩大市場中國大陸和美國上半年修正幅度頗大，品牌商最後僅能寄希望於11月，特別是將登場的雙11購物節和感恩節黑色星期五商機，力拚2023年最後一波購物潮。

15.受台、越外銷連黑數月影響，工紙紙箱上半年「量縮價跌」，業界粗估上半年國內紙箱價格年減近1成，越南外銷紙箱價格下跌逾15％。所幸下半年有轉機，隨著8月底中元節、9月底中秋節將至，國內大量紙箱需求出籠，可望先緩和競價大戰，工紙三雄正隆、永豐餘、榮成指望台灣內需撐住獲利。

16.盛群（6202）31日公告2023年第二季稅後純益為0.56億元，每股稅後純益（EPS）0.25元，累計上半年稅後純益為9,288萬元，EPS 0.41元，較去年同期皆呈現衰退。

盛群指出，主要原因消費性電子產品需求乏力，且通路庫存尚在去化中，2023年上半年營收不如預期。

17.伺服器滑軌廠南俊國際（6584）公布第二季自結損益，受到提列遷廠費用衝擊，南俊第二季持續繳赤字成績單，單季稅後淨損2,010萬元，每股稅後淨損0.33元，累計今年上半年每股稅後淨損0.39元，惟公司預期下半年新伺服器滑軌步入量產、非伺服器客戶回補庫存之下，可望逐季增溫。

18.載板廠景碩（3189）公布第二季財報，由於終端需求疲弱，客戶持續去化庫存，衝擊景碩上半年稅後純益僅2,717萬元，年減99.25％，每股稅後純益0.06元；從欣興（3037）、景碩財報來看，載板廠上半年獲利相形失色。

19.藥華藥（6446）股價跌破現增價408元、GDR價415元，為捍衛股價，董事會決議再度實施庫藏股，預期買回4,000張，買回區間價格350元至450元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

20.受產業疲弱需求與價格競爭影響，台橡（2103）上半年稅後純益僅2.97億元、年減78.78％，每股稅後純益0.36元。台橡指出，將透過為電動車胎及高性能車胎提供強化的ESG價值，熱塑性彈性體（TPE）創新研發在醫療應用等策略，來拉動今年營運的成長。

21.長興（1717）6月營收月、年雙減6.58％、17.07％，自結稅前盈餘1.43億元，月、年雙減14.28％、51.59％，惟業績穩步回升，第二季營收季增13.31％，稅前盈餘5.21億元，季增129.95％。上半年因全球景氣緩慢復甦，營收年減20.05％，稅前盈餘7.48億元、年減67.4％，每股稅前盈餘0.63元。

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