愛普、華邦電等14檔外資回頭抱 最愛這檔

近來股價跌無可跌的聯發科（2454），在第三季營收可望重返千億元、毛利率回升等利多消息帶動下，外資大舉回補7,970張、為2020年5月來最大買超，激勵7月31日股價大漲逾4.86％，與愛普*（6531）及華邦電（2344）等14檔個股，成為多頭指標。

台股7月31日收月線，因AI股殺盤引爆股價大跌，軍工股及碳權概念股領頭反彈，加權指數最後跌勢收斂，以下跌147點作收，收在17,145點，成交值並放大至量4,922億元，不過，聯發科等股逆風而上，股價放量收漲。

據統計，聯發科、愛普*、華邦電、健鼎、康舒、波若威、萬潤、元太、瑞儀、弘塑、營邦、神準、優群、裕隆等14檔個股，31日價量齊揚，且三大法人合計買超各3億元以上，其中，聯發科買超逾57億元最多，受普*也獲法人合力買超近12億元。

三大法人7月31日合計賣超97億餘元，外資及自營商都大賣，只有投信回頭加碼18億餘元，法人賣壓不輕，但仍積極加碼股價低基期、營運獲利有轉機等股，且集中在跌深的半導體股及電動車概念股等。

外資7月31日大買超聯發科7,970張，是2020年5月中以來單日最大量，外資買超55億元，更是史上第七高，法人合計買超達57.06億元；聯發科28日法說會釋出正向訊息，法人圈一致翻空為多，紛紛提高聯發科目標價，成吸引三大法人買盤的關健。

近來記憶體股產業景氣開始復甦，最壞情況已過，並傳出報價跌價放緩，市場預期第三季財報有望好轉，吸引外資對華邦電連3日買超，合計買超高達43,195張。

投顧法人指出，健鼎長期獲利穩定，AI題材有利評價提升，長期獲利穩定，在高密度連結基板（HDI）領域擁有一定技術優勢，且近年股息殖利率普遍在5％以上，若有回檔可留意逢低布局。

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