AI雪崩 聯發科反補漲？樂觀派喊上800元

IC設計龍頭聯發科法說落幕，多頭派內外資大型研究機構觀察財報結果，研判智慧型手機需求已觸底，毛利率未若預期悲觀，且第三季營運展望穩健、價格競爭並未加劇，高盛證券由「賣出」跳升「買進」，凱基、中信投顧同步攜手升評，目標價上看800元，打破股價悶鍋。

聯發科在本波人工智慧（AI）洪流中，股價表現不漲反修正，位階偏低成為一大利多，隨法說會釋出訊息優於市場擔憂狀況，國際資金單日回補持股7,969張，激勵股價大漲4.86％，順利挺過大盤因AI漲多回吐的逆風；另外，聯發科目前股價690元，離樂觀派內外資法人喊出750元以上推測合理股價，尚有一段空間，有望展開落後補漲。

凱基投顧升評後，賦予聯發科805元推測合理股價，是樂觀派法人翹楚，大和資本證券則為800元，麥格理、瑞銀、高盛、瑞信、中信投顧等，則介於750～798元之間。

高盛證券指出，先前擔心的智慧機需求復甦緩慢、價格競爭激烈、在南韓三星中的市占率流失等因素，目前看來都已趨穩，聯發科的毛利率展望也比想像中好，基於全球智慧機市場第三季迎來轉折點，研判聯發科營收未來12～18個月將重拾成長動能，正式脫離產業循環谷底區。將合理的本益比目標調整為15倍，相當於五年的平均，並將推測合理股價從605元，大舉調升到770元。

值得一提的是，AI就算單日出現拉回，依舊是台股資金焦點與類股主流，在高盛提出聯發科為長線AI潛在受惠股前，美銀證券亦提出聯發科是半導體領域中隱藏的AI寶石觀點（Hidden AI gem）。

美銀所持觀點是，聯發科不僅對科技巨擘企業擴大特殊應用晶片（ASIC）供應，其車用AI解決方案也透過與輝達合作，獲得強大支持。另一方面，聯發科在智慧機、平板、物聯網（IoT）終端裝置市場擁有大量堅實客戶基礎，因未來將搭載更多AI功能，聯發科將受惠APU、NPU設計趨勢向上的優勢。