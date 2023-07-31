AI帶頭殺 台股爆量巨震 關鍵元凶抓到了

台股7月31日走勢「虎頭蛇尾」，盤中高點17,463點一度改寫今年新高，惟高檔調節壓力顯現，尤其AI人氣指標股緯創、廣達、創意皆苦吞跌停，指數終場翻黑147點，收17,145點，高低點相差達382點，成交金額爆出逾4,922億元大量，當沖交易占比高居4成，為盤面大舉波動主因。

在美股四大指數走揚激勵下，大盤7月最後一個交易日開高飆漲百點，指數盤中再創今年波段新高，但受「居高思危」心態，及市場籌碼趨於紊亂影響，引爆獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，一度下殺瀕臨月線大關，近期最為熱門的AI概念股成資金調節重災區，7月31日打落跌停板的12檔個股中，就有9檔具AI色彩。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，由於前波大盤在17,500點關卡為大量交易區域，導致只要一接近整數關卡就會出現調節壓力，短期也不容易一舉突破，研判將以衝高拉回緩衝方式逐步消化賣壓。

而大盤上沖下洗，三大法人賣超97.62億元，個股上演「豬羊變色」走勢，當沖交易金額持續爆量，7月31日買賣總金額達3,935.36億元，占比39.97％；7月31日融資餘額水位則下降至2,232.27億元，減少9.65億元，終結上周連續三個交易日增長情況。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，7月為AI鏈漲勢最為瘋狂的一個月，在最後一個交易日爆出大量調節賣壓，浮現補跌壓力主要有兩大原因，第一、對比輝達今年以來漲幅約210％，緯創則飆漲近4倍，顯示股價已有過熱跡象。第二，籌碼面呈現「你丟我撿」，法人對AI股陸續偏向調節，須留意當沖、散戶籌碼多殺多壓力。

蔡明彰預料，8月將上演主流股輪替表現，低基期、低估值、低庫存的電子族群，及傳產航運、鋼鐵、軍工有機會接棒上攻。

展望後市，蕭乾祥表示，目前雖然終端消費尚未顯著回溫，台灣出口疲弱，呈現「內溫外冷」情況，但全球通膨降溫、升息進入尾聲，以及美經濟可望軟著陸，在訊息面上相對處於樂觀趨勢。而就技術面來看，季線為重要觀察轉折指標，只要修正過程不要跌破16,500點，對整體盤勢仍屬正面看待。