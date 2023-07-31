500元不夠看 台光電驚天目標價降臨

台股高價股搭上題材與基本面好轉旋風，升評與目標價跳升行情啟動，金控旗下投顧研究機構指出，台光電（2383）人工智慧（AI）需求銳不可擋，目標價飆上令人咋舌的610元，超越外資賦予的500元，創下新天價紀錄。

台光電因前期獨具慧眼，目前於AI伺服器銅箔基板（CCL）市占率預估至少達6成以上，且短期產業地位將難以撼動，預期在AI伺服器初期拉升階段將為產業最大受惠者。

台光電第二季營收91.8億元、季增25％，優於市場預期，毛利率大幅優於市場預期。金控旗下投顧研究機構認為，表現強勁主因來自於AI伺服器拉貨效應開始顯現，AI伺服器上季營收占比已達6％～7％，因屬高毛利率產品，有助台光電整體產品組合優化。

法人預估，台光電第三季營收將季增17.2％、至107.6億元，其中，基礎建設將為主要成長來源。展望下半年，投顧研究機構看好AI伺服器第四季營收占比達10％，而通用型新伺服器平台初步推估將於第四季放量，屆時帶動產品組合轉佳。

進一步放眼2024年，除消費性產品恢復正增長外，主要成長動能仍來自於AI伺服器，輔以兩大新伺服器平台與400G交換器滲透率持續提升，法人預估，台光電營收、毛利率、每股稅後純益（EPS）將創歷史新高；其中，明年的EPS將較今年大增6成以上，高達24.32元。

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