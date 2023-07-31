7月31日一分鐘強弱勢股
7月31日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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中磊（5388）
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9.91
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產業前景以及營運動能佳帶動股價勁揚，外資及自營商買超768張
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農林（2913）
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9.87
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碳權題材持續看俏股價強攻，外資買超1,485張已連六日加碼
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智易（3596）
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9.85
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股價帶量突破盤整區創波段新高，但法人趁勢調節1,870張
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龍德造船（6753）
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9.68
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軍工股轉強站上五日線及季線，外資買超331張
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台玻（1802）
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9.09
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股價連三根長紅棒創波段新高，外資及自營商買超7,058張
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類比科（3438）
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5.82
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股價波段拉回整理後持續反彈，站上五日線將挑戰月線
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聚陽（1477）
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4.88
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股價帶量突破300元關卡，外資買超400張已連六日加碼
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聯發科（2454）
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4.86
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外資中止連七賣轉買超7,970張，股價突破五日線及月線
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凌陽（2401）
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4.24
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低價IC設計股持續區間整理，自營商買超490張
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華紙（1905）
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4.23
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碳權商機題材持續帶動股價守穩五日線，自營商買超989張已連七日加碼
製表：證券新聞中心
7月31日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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山富（2743）
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9.94
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近期股價連續走揚後回檔修正，外資及自營商賣超835張
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創意（3443）
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9.92
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法說調降今年營收及獲利衝擊股價重挫，但外資逆向買超165張
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廣達（2382）
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9.83
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近期股價連續盤堅創高後拉回，法人賣超5,678張
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華星光（4979）
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9.82
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股價開高震盪收低跌破五日線，外資近期連三日賣超2,472張
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技嘉（2376）
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9.64
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股價高檔震盪拉回修正，法人賣超2,292張
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世芯-KY（3661）
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8.29
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高價位股震盪走弱跌破2,000元關卡，但外資逆向買超677張
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金居（8358）
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7.33
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股價高檔震盪跌破五日線，但後市AI商機題材持續
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信驊（5274）
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6.83
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高價位股拉回修正，法人單日調節162張
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德微（3675）
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5.71
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股價持續低檔區震盪整理，法人賣超211張
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智聯服務（6751）
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5.21
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股價創高後連續拉回，跌破五日線面臨回測月線
製表：證券新聞中心
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