7月31日一分鐘強弱勢股

7月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

中磊（5388）

9.91

產業前景以及營運動能佳帶動股價勁揚，外資及自營商買超768張

農林（2913）

9.87

碳權題材持續看俏股價強攻，外資買超1,485張已連六日加碼

智易（3596）

9.85

股價帶量突破盤整區創波段新高，但法人趁勢調節1,870張

龍德造船（6753）

9.68

軍工股轉強站上五日線及季線，外資買超331張 

台玻（1802）

9.09

股價連三根長紅棒創波段新高，外資及自營商買超7,058張

類比科（3438）

5.82

股價波段拉回整理後持續反彈，站上五日線將挑戰月線

聚陽（1477）

4.88

股價帶量突破300元關卡，外資買超400張已連六日加碼

聯發科（2454）

4.86

外資中止連七賣轉買超7,970張，股價突破五日線及月線

凌陽（2401）

4.24

低價IC設計股持續區間整理，自營商買超490張

華紙（1905）

4.23

碳權商機題材持續帶動股價守穩五日線，自營商買超989張已連七日加碼

表：證券新聞中心

7月31日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

山富（2743）

9.94

近期股價連續走揚後回檔修正，外資及自營商賣超835張

創意（3443）

9.92

法說調降今年營收及獲利衝擊股價重挫，但外資逆向買超165張

廣達（2382）

9.83

近期股價連續盤堅創高後拉回，法人賣超5,678張

華星光（4979）

9.82

股價開高震盪收低跌破五日線，外資近期連三日賣超2,472張

技嘉（2376）

9.64

股價高檔震盪拉回修正，法人賣超2,292張

世芯-KY（3661）

8.29

高價位股震盪走弱跌破2,000元關卡，但外資逆向買超677張

金居（8358）

7.33

股價高檔震盪跌破五日線，但後市AI商機題材持續

信驊（5274）

6.83

高價位股拉回修正，法人單日調節162張

德微（3675）

5.71

股價持續低檔區震盪整理，法人賣超211張

智聯服務（6751）

5.21

股價創高後連續拉回，跌破五日線面臨回測月線

製表：證券新聞中心

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