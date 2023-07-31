不是廣達緯創！7月飆股是「它」股價翻倍

台股今（31）日是7月最後一個交易日，上演多殺多戲碼，早盤一度大漲，終場竟下殺147.5點，上沖下洗高達382點，最後收在17,145.43點，成交量噴向4,828.97億元，7月合計上漲229.89點，單月成交爆出7.8兆元天量。

回顧7月，本土投顧分析師表示，7月價量俱揚，最熱絡時五日均量更達到4,400億元，顯見市場人氣很旺，其中AI概念股更是領漲急先鋒，不斷衝高、噴量，後市仍有戲。

7月以來，個股漲幅排名，依序分別為上揚（6222）99.2％、華泰（2329）95.4％、和進（3191）85.8％、研揚（6579）75.1％、華星光（4979）71.3％、台光電（2383）70％、材料-KY（4763）69.9％、上詮（3363）68％、力致（3483）67.6％、台燿（6274）65.6％；AI概念股漲勢也很犀利，其中廣達（2328）56.9％、緯創（3231）55.8％。

展望8月，若能站穩16,600點，形成橫向整理格局，中旬多方進場布局，有機會化解2022年初的壓力區，後續將聚焦美科技財報、上市櫃半年報密集公布，以及7月經濟數據，預估8月在16,600點至17,600點區間震盪。

值得一提的是，隨著iPhone 15新機8月量產，預估將較去年成長而達8,300萬台，年增12％，有利供應鏈業績成長，法人看好iPhone 15規格全面升級，換機需求會較以往更強烈，銷售量表現有望比去年更好。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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