三大法人7月賣超1,032億元 月線仍連3紅

台股集中市場今日在外資變臉、轉賣超88.41億元，三大法人賣超97.91億元之下，指數狂震382.28點、收低147.5點，日K翻黑、險守月線，在今日亞股一片漲聲中、更顯落寞，所幸月線仍連3紅。累計7月，外資賣超839.44億元，為今年來單月最大賣超，自營商賣超13.98億元、投信賣超179.37億元，三大法人合計賣超1,032.81億元；累計今年以來，外資仍買超2,902.12億元。

美股上周五收高，帶動亞股今早悉數走多，而台股集中市場盤初也由資服、電子零件、造紙等類股打前鋒，拉抬指數一度衝上17,463.76點、大漲約170點，再寫今年來盤中新高，並改寫去年4月中旬來波段高位。

惟開盤約30分鐘後，創意（3443）跌停賣壓外溢至AI概念族群，包括緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）等陸續跟閃綠燈，加上權王台積電（2330）上攻月線未果、反翻黑跌落5日線，衝擊大盤指數跟著急殺至17081.48點、重挫211.45點，離下方月線僅不到10點。所幸國防航太、資服、碳權概念等族群猛踩剎車，終場跌點縮減至147.5點、為17,145.43點，總成交值則放大至4,828.97億元。累計整個7月，集中市場仍漲229.89點、漲幅1.36％，月線連3紅，日均成交量放大至約3,801億元。

籌碼面，今日外資終止連4買、轉賣超88.4144億元，投信買超18.198億元，自營商賣超27.7002億元，三大法人賣超97.91億元。。回顧上周，外資買超35.59億元，投信賣超65.72億元，自營商買超87.41億元，三大法人買超57.29億元。而回顧6月，外資買超269.44億元，投信賣超33.17億元，自營商買超444.81億元，三大法人買超681.09億元；累計7月，外資賣超839.44億元、自營商賣超13.98億元、投信賣超179.37億元，三大法人合計賣超1032.81億元；累計今年以來，外資仍買超2902.12億元。

技術面，5日RSI為47.03、10日RSI為52.22，9日K值為60.74、9日D值為61.96，20日乖離率為0.43。

盤面上，權值主帥台積電（2330）開高後震盪走低，雖尾盤獲拉抬，但仍收黑為565元，丟失5日線，影響鴻海（2317）帶量跟跌0.91％；聯發科（2454）獲兩外資贊聲Q4營運，今日衝出1.6萬餘張大量，股價收高4.86％、為690元；大立光（3008）有蘋果光護體，加上8月17日將除息26.5元，今日整場維持高檔，收高在2,175元。

而近期漲勢剽悍的AI概念族群，今日卻豬羊變色；其中，創意（3443）受下修營運目標衝擊，股價跳空跌停鎖死到底；緯創（3231）也在開高震盪約30分鐘後，不敵賣壓一路下行至跌停141.5元，並拖累廣達（2382）、威盛（2388）、華碩（2357）、技嘉（2376）等隨之閃綠燈，終場分別收低在238.5元、133元、364元、314元，成為今日最巨拖油瓶。

AI族群落難後，資金轉進國防航太概念股避風，多數個股量價具揚，jpp-KY（5284）頻頻亮紅燈、收高在133元，牽手龍德造船（6753）攻上山頭，並帶動星通（3025）跟漲9.04％、雷虎（8033）漲6.22％、全訊（5222）漲4.05％、中興電（1513）漲4％、漢翔（2634）漲3.16％，扮演今日抗空主力。

集中市場上周在三大法人轉買超57.29億元助陣下，指數大漲262.23點、漲幅達1.54％，周線由黑翻紅，但今日受AI空頭颶風一陣狂掃後，收低險守月線。法人表示，7月底後上市櫃公司進入財報密集公布期間，7月營收也將公告，資金買盤將逐步轉往具基本面題材個股，可關注外資法人押寶方向，作為為短線關注的指標。而明日將進入8月，專家表示，台股萬七震盪格局延續，後續將聚焦三大變數，即美科技財報、上市櫃半年報及7月經濟數據。

在國際方面，法人指出，FOMC利率決議落幕，市場應可回穩，惟本周尚有多項經濟數據將公佈，包含7/31（一）歐元區CPI、8/3（四）英國央行會議、8/4（五）美國非農報告，仍須提防國際股市波動。

（時報資訊 李慧蘭）

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