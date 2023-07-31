外資賣超88億 台股資金輪動 觀察焦點是它

外資賣超88億 三大法人7/31賣超台股97億元

外資等三大法人周一（7/31）合計賣超台股97.92億元。包括外資與陸資賣超88.41億元；投信法人逢低默默撿便宜貨，單日買超18.2億元；自營商自行買賣部分係賣超25.4億 元，避險部分係賣超2.3億元，合計單日賣超27.7億元。

（工商時報 數位編輯）

AI股變臉台股震盪逾380點 終場下跌147點

台股今天受緯創、廣達等多檔AI指標股重挫跌停影響，加上台積電由紅翻黑，指數一度下殺至17081.48點，高低震盪達382點；台股終場收在17145.43點，下跌147.5點，跌幅0.85%，成交值新台幣4828.97億元；台股月線連3紅，7月上漲229.89點。

台積電今天開盤上漲8元、以575元開出，盤中湧現賣壓，低點至560元，終場跌幅收斂下跌2元，收在565元。聯發科今天逆勢走揚32元，收在690元，漲幅4.86%。

AI股今天中場賣壓湧現，緯創上午11時過後急殺跌停141.5元，下挫15.5元；廣達隨後跟著打入跌停238.5元，其他包含技嘉、雙鴻、奇鋐、華星光終場皆挫逾7%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪時指出，美股上週五收紅，為台股帶來支撐，不過創意近日在法說會下修今年營運目標，影響IC設計族群包含世芯-KY等的表現，也可看到資金今天流向先前較無表現的網通相關族群。

(中央社)

《盤後解析》AI彈變奏曲、台股丟5日線 兩專家重點提示

AI股大屠殺，台股指數變臉失守5日線！原本上周五美股全面收高，給了台股本周第一個交易日有好的開始，台股一開盤就跳空大漲，盤中更一度攻抵17463.76點，不過，創意(3443)下修全年展望，澆了價格已飆漲到天邊的AI股一桶冰水，創意開盤就跌停鎖死到收盤，重創AI股投資人信心，成為今天引爆AI股遭市場賣壓大屠殺的元凶之一。

信驊(5274)大跌近7%作收，緯創(3231)及廣達(2382)跌停作收，散熱股、PCB、電源股等漲多的中小型股也殺聲震天，力致(3483)、建榮(5340)、華星光(4979)、廣明(6188)、威盛(2388)、山富(2743)、五福(2745)連袂跌停作收，奇鋐(3017)及建準(2421)收盤重挫逾8%，盤中一度亮燈漲停的雙鴻(3324)收低7.68%，AI股及漲多強勢股倒一片，台股指數也豬羊變色，盤中一度下殺至17081.48點，尾盤時買盤進場拉抬台積電，指數小幅拉升，終場加權股價指數約17145.43點，下跌147.5點，成交量約為4828.97億元；OTC指數為221.69點，下跌2.1點，成交量為1386.74億元。

今天上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲7.68%，其次是資訊服務類股及造紙類股，分別上漲1.66%及0.64%，表現較差者為電腦設備類股、航運類股及電子零組件類股，其中電腦設備類股下跌6.43%，航運類股下跌1.76%，電子零組件類股下跌1.2%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲1.91%，表現最差為觀光類股、下跌2.42%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股強勢收高下指數跳空開高，不過中場過後，台股豬羊變色，漲多賣壓出籠，台股指數一洩千里，終場下跌147.5點，以17145.43點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，日銀可能改變貨幣政策，帶動美國公債殖利率走高，從籌碼面來觀察，融資持續增加，多頭信心仍在，加上近期外資由賣轉買，多頭趨勢不變，區間以17000-17500來看待，以台股周線大底完成，右肩出量，有機會挑戰去年4月高點17770點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，受AI概念股回檔修正影響，大盤轉趨震盪，不過預期AI相關類股表現仍為盤面主流。

展望後市，美國物價年增率走低，FED在7月份結束升息循環的機率上升，美股受此激勵而回升，外部因素有利台股表現，配合產業庫存調整的結束，企業營收表現可望回升，台股將轉為基本面回升的行情，看好台廠供應鏈在AI時代的競爭力與在硬體供應的領先優勢，於景氣走出谷底之際，吸引資金持續流入。

鄭文賢表示，美元指數在101附近徘徊，短線傾向看跌，留意外資與熱錢動向，AI概念股拉回是否守住短期均線再攻，為多頭觀察重點，留意Fed升息動向、新台幣匯率變化、日均量是否放量至4000億元以上，作為盤勢強弱參考，短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。

（時報資訊 張漢綺）