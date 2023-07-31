穩懋H1每股虧1.18元 估Q3營收優於Q2

穩懋H1每股虧損1.18元

穩懋(3105)公布112年上半年財務報告：第2季營業收入39.43億元，營業毛利7.9億元，營業淨損1.7億元，稅前淨損3.61億元，每股稅後虧損0.23元。

上半年營業收入68.03億元，營業毛利11.17億元，營業淨損7.65億元，稅前淨損9.17億元，每股稅後虧損1.18元。

(時報資訊 龍彩霖)

穩懋Q2每股虧0.23元 Q3營收這樣看

砷化鎵廠穩懋(3105)公布2023年第2季財報，第2季稅後淨損為2.76億元，季增42%，單季每股淨損為0.23元，穩懋預估，第3季營收預計將較前一季成長low single digit(0%到5%)百分比，毛利率預計約為mid-teens(15%)的水準。

穩懋今天舉行線上法說會，隨著智慧型手機PA客戶庫存去化後需求回升，且高階智慧型手機客戶新機開始拉貨，穩懋2023年第2季合併營收為39.44億元，季增38%，年減26%，營業毛利為7.91億元，季增143%，年減51%，單季合併毛利率為20.1%，季增8.7個百分點，營業淨損為1.7億元，季增71%，營業淨損率為4.3%，季增16.5個百分點，產能利用率上升40%，單季稅後淨損為2.76億元，季增42%，單季每股淨損為0.23元。

就產品組合來看，2023年第2季Cellular占比30%到35%；Infra約25%到35%，WiFi約15%到20%，其他約占18%。

穩懋上半年合併營收為68.03億元，年減38%，營業毛利為11.17億元，年減68%，合併毛利率為16.4%，年減14個百分點，營業淨損為7.65億元，營業淨損率為11.2%，年減26.5個百分點，稅後虧損為7.55億元，每股淨損1.18元。

（時報資訊 張漢綺）