無視AI跳水 龍德造船、高僑率軍工股反攻

拒搭失速列車！這族群卻吹反攻號角、3勇士破風攻頂

台股盤初在電金傳聯手掌舵下強彈逾百點、攻高17,463點，改寫15個月高，惟遭高檔獲利入袋，AI指標股豬羊變色多檔跌停，嚇壞台股翻黑下探17081點，高低差逾380點。軍工概念股韜光養晦沉寂數月勇者無懼，包括高僑（6234）、龍德造船（6753）、千附精密（6829）強鎖漲停，jpp-KY（5284）、雷虎（8033）、全訊（5222）、星通（3025）、駐龍（4572）、事欣科（4916）、漢翔（2634）、晟田（4541）、寶一（8222）等緊跟在後，整體多頭步伐一致，與搭上失速列車的台股形成強烈的對比。

AI橫空出世掀起全球風潮，概念股漲多後出現修正潮，軍工股受惠9月登場的2023年「台北國際航太暨國防工業展」，在國際軍火大廠齊聚下有望接續AI熱朝，成為下一個多頭指標，近期概念股蠢蠢欲動，今日由高僑（6234）、龍德造船（6753）、千附精密（6829）亮燈漲停掌舵領軍，概念股多頭步伐整齊，在台股震盪走勢中屹立不搖。

龍德造船（6753）6月營收2.98億、年增25.14％，上半年營收24.98億元、年增40.17％，股價自4月中登天價146.5元節節敗退於半年線附近沉浮，在買盤重新歸隊下急攻漲停，站穩各均線之上。

高僑（6234）6月營收2億元、年增191.71％，股價於5月初衝高41.5元改寫逾8年高後一路向下修正，今日在低接買盤進場點火下強攻漲停，重登月線、進逼季線關口。

精密零組件整合製造廠千附精密（6829）股價在4月底衝上歷史高156.5元後反轉向下，有賴光電產品出貨回升、國防產品出貨增加、半導體產品需求第三季復甦，預期下半年營收及獲利將優於上半年，全年營運將維持成長，今日股價震盪攻頂，一舉收復月線及半年線。

分析師表示，台股8月利多題材不斷，在全球經濟放緩並呈現溫和衰退，預期市場趨勢將維持高基期成長題材搭配低基期轉機題材為雙主軸帶頭破風。隨著總統大選倒數，建議選擇綠能、軍工等政策受惠概念股，以及再生能源產業和創新科技（AI/EV），或評價相對便宜的金融股，穩健抗波動。

（時報資訊 龍彩霖）

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