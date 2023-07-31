AI失速！分析師點名接下來換「它」漲

AI集體跳水 台股變臉大跌 名師神預言「早說別追了」 接下來會漲的是這些股

台股今天早盤一度大漲170點，衝破17400點創波段新高，可惜盤面熱門族群AI概念股紛紛開高走低翻黑，包括廣達、緯創、華碩、技嘉、英業達等，創意更是跌停鎖死，緯創也一度跌停，加權指數過11點由紅翻黑，大漲只演了半場好戲。

摩爾投顧分析師江國中表示，上周就不只一次提醒投資人，這波以緯創、廣達為首的AI相關個股，季線乖離很大，大家一定要提防，股價一有風吹草動，短線也會出現巨大的回檔震盪。繼上周的智原後，本周輪到創意，同樣公告獲利不如預期，股價出現大回檔。其他同樣季線乖離過大的IP股如世芯，也出現重挫走勢。

反觀股價處在相對低基期的愛普，今日盤中一度站上400元大關，再創波段新高。江國中強調，不追高熱門股，布局股價經過整理、低基期的個股，不但可避免很多套牢的風險，更能獲取報酬。

江國中表示，AI大狂潮上演7個月之後，舊AI股漲多，籌碼已亂，需要時間整理。展望8月台股，江國中建議投資人，可將目光放在消費性電子股的身上。因為AI將帶動消費性電子走出谷底，有很多具利基、具爆發力的個股，尤其是過去10個月已經打底完成的底部族群，未來搭配景氣復甦、降息的資金效應，股價表現將遠勝已經漲多的舊AI股。

江國中點名最壞狀況已過、本益比最低的IC設計股聯發科；以及加入「發哥」陣營的MEMS大廠鈺太，股價表現可望優於舊AI股。聯發科盤中大漲逾4％，鈺太也有1％以上漲幅。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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