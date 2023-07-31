貨櫃歐美線運價漲 航運雙雄仍有這隱憂

貨櫃歐美線運價上揚 法人：航運雙雄仍有這隱憂

最新的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)為1029.23點，周漲幅6.5%，法人表示，目前美洲線及歐洲線運價皆已處於獲利狀態，但第四季進入傳統需求淡季，在市場運力過剩的環境下，運價仍有極大機率回跌至損平點之下，對貨櫃產業仍維持「中立」看法。今(31)日航運雙雄長榮(2603)、陽明(2609)早盤股價以平高盤開出後，盤中隨即由紅翻黑，股價相對弱勢格局。

上海航交所上周五(28日)公告最新上海出口集裝箱運價指數(SCFI)為1029.23 點，較前一周反彈62.78點，周漲幅6.5%，也是4月下旬以來首度見到站回千點大關。

在主要航線運價方面，美東線為2,853美元/FEU，周漲幅6.61%，美西線為 1,943美元/FEU，周漲幅10.15%，歐洲線運價為975美元/TEU，周漲幅31.4%。美西線運價來到去年10下旬以來的高點，而美東線則來到今年1月以來的高點。

群益投顧表示，馬士基於今年6月底曾宣布7月底開始調漲歐洲線運價約三成，以本周歐洲線漲幅來看，與先前馬士基宣示的漲幅相當，運價調漲成功後的持續期間為多久將是後續觀察重點。

群益投顧認為，隨傳統旺季來臨，航商漲價心態趨於積極，目前美洲線及歐洲線運價皆已處於獲利狀態，倘若後續運價漲勢可維持，則貨櫃航商第三季有望擺脫虧損疑慮，但第四季進入傳統需求淡季，在市場運力過剩的環境下，運價仍有極大機率回跌至損平點之下。

由於市場新增運力壓力仍大，對貨櫃產業持「中立」看法，僅維持營運較具競爭力的長榮「區間操作」投資建議，目標價117元。