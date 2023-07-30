友達、英業達等16檔法人加碼 後市可期

台股上周拉出上漲262點的中紅行情，三大法人合計買超57.3億元，鎖定面板三虎、記憶體雙雄、AI概念股等16檔題材股大買；由於美股28日大漲，尤其科技股那斯達克指數及費半指數雙雙大漲，可望激勵31日台股表現，法人加碼題材股，後市可期。

三大法人上周買超57.3億元，其中，外資及自營商同步偏多買超，各買超35.6億元及87.4億元，反而是投信賣超65.7億餘元，但在法人小買超之下，台股上周仍以上漲262點作收，可見市場主力買盤力道強勁，共同推升台股收復收復所有均線。

篩選三大法人上周買超5,000張以上的個股有友達、群創、農林、英業達、長榮、總太、彩晶、華碩、華邦電、健鼎、至上、東陽、南亞科、京元電子、愛普*、雲品等16檔。

16檔分散在面板、記憶體、AI伺服器、電動車、碳權及觀光餐旅股等各題材股，尤其面板近來報價止跌回升，第二季營運也出現否極泰來表現，法人圈一致看好面板股營運及股價回升契機，近來大舉敲進，友達及群創上周五獲法人瘋狂加碼，各買超近12.5萬張及10萬張。

此外，DRAM近來價格跌勢也明顯放緩，國際大廠陸續發表記憶體景氣已開始復甦，同時，美光及三星上周都釋出將減產，有助產業秩序攻善，上周國內外相關記憶體股均強力表態，法人更急著忙回補持股。

中信投顧認為，目前主要控盤資金對於再次挑戰前高17,401點仍有企圖心，惟觀察目前指數反彈伴隨量縮，且指標回升速度偏慢也見背離跡象。

法人也提醒，接下來要留意，新台幣匯率表現，若外資持續匯出新台幣仍有貶值壓力，不利外資買盤，同時，7月來台股融資增幅速度過快為一大變數，7月融資增加金額就約占了今年來的一半，因此，操作上宜慎或加快換股速度。

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