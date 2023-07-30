8月台股估先蹲後跳 專家讚1類股買盤追價

上周台股震盪趨堅周K線收紅，七月來指數累計上揚377點，隨上周五美股強勢，今（31）日台股月線可望收紅。投資專家展望八月行情先蹲後跳，雖然AI股持續熱絡，但7月營收及半年報難以樂觀，預期指數將先下後上；看好類股方面，可留意金融、生技、電動車充電樁及低基期IC設計等，AI股看法略分歧，建議先觀察半年報業績作為布局或是繼續持有的參考。

統一投顧董事長黎方國表示，美國新公布6月個人消費支出物價指數（PCE）與核心PCE均明顯下滑，反映通膨壓力持續舒緩，上周五美股四大指數均上揚，周一逢月底台股可望延續漲勢，月線將收紅。不過，台積電、聯電及聯發科等法說保守看待第三季業績，預期上市櫃公司七月營收及八月中完成公布的半年報，都難以樂觀，八月的上半月指數可能先壓回，預期中旬半年報後有機會反彈，全月指數以月線上下200點區間震盪。

華南投顧董事長儲祥生分析指出，AI商機發展趨勢，帶動AI相關代工、散熱、板卡以及PCB等族群股價大幅揚升，但須留意AI相關短線都股價過熱，建議首先以公布半年報獲利業績來檢驗，如果獲利未跟上或是仰賴業外收益挹注整體獲利才成長的個股，不建議追價，唯有實際本業仍成長的個股，才可繼續持有及布局。

儲祥生指出，美股夠強勢將帶動外資回補電子股，以目前指數近17,300點為基準，研判八月上300點及下400點，推估指數區間介於16,900點到17,600點震盪，建議以生技、食品、低基期IC設計股，原物料留意鋼鐵、塑膠，另壽險為主體金融股隨股市投資收益豐碩，也可吸引買盤追價。

黎方國則認為，AI相關族群在產業長線發展趨勢，仍可繼續布局，而金融股除第三季現金股利入帳外，目前來自國內外投資收益相當可觀，帶動整體獲利躍升，另電動車充電樁股後續產業前景佳，也可留意。

至於8月11日MSCI季度調整，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股上次在全球新興市場指數與亞洲除日本指數遭到雙降，前者下降0.17個百分點至14.66％，後者下調0.19個百分點至16.59％。法人認為，因上回調整幅度不小，本次挾指數亮眼撐腰，台股在MSCI相關指數的權重能不能順利調升，引發遐想。

外資圈人士指出，台股自上次權重調整生效以來，表現優於南韓、上證等，是一大利多；另台股自3月底起至今市值增加4.62兆元，權重有告別再降的機會，惟法人提醒，就算獲得調升，調整幅度應十分輕微，對市場情緒幫助大於實質資金層面。

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