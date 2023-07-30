500元大關晉級戰 台光電來了

台股人工智慧（AI）升級行情湧現，台光電（2383）挾財報亮眼優勢，股價強渡關山，摩根大通證券將推測合理股價拉上500元，維持「優於大盤」投資評等，創下史無前例新高紀錄。

台光電最新公布第二季財報，毛利率、營業利益率為27.5％與17.6％，優於預期。摩根大通證券指出，台光電營運搶眼表現主要來自AI伺服器貢獻，第二季營收占比已有6％～7％，且可能仍為低估；隨GPU基板運用超高階材料，可望使單位售價、毛利率更上層樓，估計台光電下半年毛利率有望衝上20％～30％，比現在的26％～27％更令市場耳目一新。

儘管台光電股價近幾個月走勢剽悍，但摩根大通強調，市場還沒有完全清楚認知到，台光電在AI PCB材料領域的獨霸地位，這是AI相關領域中內含價值成長最強大的部分，相比一般伺服器，不僅毛利率更高，單位售價也是原先的5～10倍。摩根大通並盛讚，台光電將是台系供應鏈中能明顯受惠AI商機的首批企業之一，看好股價持續有上檔空間，考量未來數月營收動能驚人，投資人將持續加碼。

外資估計，台光電2023年每股稅後純益（EPS）為15.37元，2024年將直接飆升6成以上，來到24.99元。

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