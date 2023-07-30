題材業績兼備 法人估這檔AI股上漲空間大

生成式AI題材大爆發，訊連（5203）因今年下半年起到明年陸續導入多種生成式AI和酷AI等功能，看好B2C的創意編輯軟體業務（PC-Create）和手機APP在今年下半年到明年的成長性，故維持「買進」的投資建議，目標價為130元。以訊連上周五收盤價（28日）98.7元來看，預計潛在上漲空間大。

訊連第二季營收4.46億元，年增0.8％，營業利益0.4億元，年減36.4％，稅後純益0.61億元，年減39.1％，單季EPS0.78元。累計上半年營收為8.76億元，年增6.4％，營業利益0.73億元，年減1成，稅後純益1.16億元，年減19％，EPS為1.47元。

訊連第二季三大成長型產品占營收72％，其中PC-Create（B2C）與去年同期持平，主要是因為基期較高的關係，為了維持成長性，訊連將推出多種生成式AI和酷AI等功能，導入既有的產品內，增加產品的競爭力；手機APP營收年增5.9％，若還原成一次性認列，則手機APP營收年成長50％，雖去年上半年受到同業的競爭而呈現年增個位數衰退，經過重新調整產品策略，營收已恢復成長軌道。

展望今年下半年和明年，群益投顧表示，PC-OEM、ODD（光碟機）的部分，因PC光碟機搭載比例降低，營收將持續下滑；PC-Create（B2C）基期較高的關係，為維持成長性，訊連將推出多種生成式AI和酷AI等功能，導入既有的產品內，增加產品的競爭力，其中生成式AI在今年上半年已經推出3款，分別為虛擬人像「AI Avatar」、「AI Image Generator」圖像生成器和「AI Sticker Maker」貼圖生成器，今年下半年將陸續導入其他8款生成式AI，明年則有5~10款生成式AI推出，故公司看好今年下半年PC-Create（B2C）重拾成長。

手機APP亦會導入生成式AI和酷AI等功能之外，並將在今年8月推出全新的圖像創作APP「Vivid AI」，以及第四季初推出全新的短影音創作APP「Vivid Cut」，預估今年手機APP營收年增率有雙位數以上的成長。

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