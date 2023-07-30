中鋼6月虧損…因1理由 目標價看這數字

中鋼（2002）自結6月稅前虧損3,500萬元，是今年2月來首見虧損，由於第三季盤價持續下修，本季營運恐仍低迷；法人表示，短線上鋼市尚未有明顯好轉跡象，鋼價上漲動能不足，不過中國減產力道優於預期，且俄烏戰爭結束重建需求出現，皆有助於市場提升中鋼評價，因此給予目標價31元，建議「區間操作」。

中鋼第二季營收953.56億元，年減28.64％、季增4.39％，營業利益14.37億元，稅前淨利17.58億元；累計上半年營收1867.02億元，年減24.97％，營業利益14.11億元，年減94.61％，稅前淨利16.83億元，年減94.17％。

中鋼6月碳鋼銷售量64萬公噸，上半年累計385萬公噸，中鋼分析，6月主要受到鋼價及毛利下跌影響，以及銷量減少等因素衝擊，導致營收、營業利益、稅前盈餘同步下滑，但全球鋼市已有逐步甦醒跡象，第四季有機會回到獲利模式。

法人表示，中鋼7月盤價續跌1,200元，8月則為反映亞幣走弱而小漲300元；此外，截至6月底中國五大鋼材社會庫存量來到1,126萬噸，年減23％，進入7月第一周，庫存金額已開始轉為累積，預期第三季中國鋼鐵需求將由補庫動能支撐，進入產業整理期，後續則靜待中國政府提出更多利多政策刺激當地營建需求，帶動整體供需環境轉佳。

考量目前下游需求尚未出現復甦，中國粗鋼產量也尚未明顯下降，惟中國鋼材出口高峰已過，鋼價承壓力道減輕，短期內鋼市步入整理打底期。

法人認為，雖短期鋼價上漲動能不足，但中國減產力道優於預期，供需環境轉佳，且俄烏戰爭結束重建需求出現，皆有助於市場提升中鋼評價。

不過群益投顧則認為，最新一個月的中鋼盤價如預期的止跌，但最終盤價是以小漲開出，顯示中鋼對盤價的上漲抱持相當謹慎的態度，不願將價格過快拉升影響到下游的獲利及接單能力，預期以目前的鋼價來看，未來價差拉大的空間有限，因此維持中鋼「中立」的投資建議，目標價也是31元。

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