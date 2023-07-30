6檔上周飆漲3成 前兩名都與「它」有關

台股上周五受惠AI飆股緯創（3231）出關提振智能概念族群多頭士氣，加上航海王揚帆走高，大盤收高51.11點、為17292.93點，持穩5日線上；櫃買市場更大漲1.98點、為223.79點；累計一周，大盤上漲262.23點、櫃買市場漲0.63點，周K雙雙順利翻紅。若以月線觀察，目前大盤7月累漲377.39點、漲幅2.23％，月線有望連3紅；櫃買市場累跌0.15點、跌幅0.07％，月線要拚連3紅還得加把勁。

而觀察上周上市櫃個股，股價漲逾3成以上共有6檔，冠亞軍都與AI相關。漲幅高低依序為華泰（2329）漲49.23％、收48.2元，鼎天（3306）漲36.79％、收55.4元，新門（5432）漲35.92％、收49.95元，青雲（5386）漲32.69％、收69元，均華（6640）漲31.41％、收125.5元，波若威（3163）漲30.72％、收94.9元。

另，漲幅達25％以上個股則有5檔，依序分別為台光電（2383）漲28.81％、收418元，辛耘（3583）漲28.65％、收242.5元，迎廣（6117）漲27.7％、收28.35元，榮科（4989）漲26.08％、收33.6元，系微（6231）漲26％、收157.5元。

上周漲幅王為封測廠華泰（2329）。華泰股價日前回測5日線不破後，24日起開始帶量強攻，上周日日收紅，上周五更噴出15.1萬餘張大量，甩尾收漲停48.2元，累計一周漲幅達49.23％。以基本面觀察，華泰今年營運回升腳步明顯快於同業，Q2業績回升力道也相對強勁，獲利季增達185.5％，EPS衝上0.72元，表現超預期；H1營收72.52億元，年減10.77％，稅後純益6.94億元，仍較去年同期衰退11.82％，EPS為0.98元、低於去年同期的1.13元。華泰旗下IC封測業務以NAND Flash封測為主，儘管NAND Flash市場依然供過於求，但市場庫存水位已降至正常季節性水準，加上AI挹注EMS事業動能，公司表示，下半年營運仍可持續溫和回升。以籌碼面觀察，外資上周買超8721張、自營商賣超989張，合計三大法人買超7732張。

上周漲幅亞軍鼎天（3306）為廣達（2382）集團旗下子公司，因近日漲跌幅過大，上周五（7/28）列為注意股，當日量縮震盪收高2.97％、為55.4元，累計一周漲幅達36.79％。鼎天近來年積極發展車用產品，包括AI攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等，鼎天日前表示，未來將以東南亞、歐美及日本等地為目標，擴大車用市場。以籌碼面觀察，外資上周買超483張、自營商買超5張，合計三大法人買超488張。

觀察以上漲勢剽悍個股，多與AI題材相關。專家指出，今年AI的異軍突起對供應鏈造成巨大影響，很多下游伺服器廠因應這波AI浪潮，大幅調整今年資本支出結構，專家預期，第三季開始財報表現就會出現明顯的差異化，考量AI概念今年股價都已經漲多的情況下，基本面的好壞將會決定下半年股價是續漲還是修正。

（時報資訊 李慧蘭）

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