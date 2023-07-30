點名廣達等2家AI股 老謝：留意泡沫化警訊

台股持續上演AI狂熱，財信傳媒董事長謝金河提醒，凌厲漲勢過後，要留意2大泡沫化警訊，一是年線乖離率，幾乎檔檔都超過2021年時的航海王，示警再好的股票，也不會一口氣衝到天際；再者是基本面能否撐住高股價，點名廣達、勤誠等2檔，股價要想長期站穩200元，EPS至少要有10元實力。

謝金河在《先探》撰文指出，AI整個族群大狂熱，市場如癡如醉，通常都是散戶被割韭菜的時候，最經典代表作是2021年7月的貨櫃3雄，那時貨櫃運價一直漲，長榮一鼓作氣漲到233元，外資目標價看300元，市值也一度衝上1兆元以上，在台股排名第6，貨櫃3雄名次一直往前挪，盛況空前時，市場當沖猖獗，長榮、陽明日成交量都破千億，3檔成交量占市場3分之1。

現在除了伺服器廠大躍升，導軌的川湖一口氣漲到1060元，機殼的勤誠漲到249元、營邦到401元、晟銘電也漲到62元，散熱相關的雙鴻漲到339.5元、奇鋐到367.5元、高力到447元，還有廣運到108.5元，建準跑到151元，這是台灣股市今年最火熱的族群，而且漲勢集中在這裡，沒有在AI衝浪的投資人，幾乎很難有賺差價的機會。

謝金河提醒，1個市場過度狂熱，當然醞釀反轉危機，AI硬體製造產業鏈會不會複製2年前貨櫃3雄的命運，仍有待未來市場來印證，對於AI會不會泡沫化，認為有2個觀察指標。

一是技術面的乖離，現在每1檔AI股乖離都很大，甚至比當年貨櫃3雄更大，這是值得小心的地方，每1次市場過度狂熱時，最後仍會符合「老人與狗」，不管小狗再怎麼會跑，最終也會跑回主人身邊，今年漲勢最早發動的軍工股，像jpp-KY在5/24跑到177.5元，那時的年線在20.5元，現在股價已經跌破季線，技術面乖離太大，市場一定會修正熱度，這個理論大家不可輕忽。

除了技術面外，最後仍會回歸到基本面，真能撐住股價屹立在高檔的是基本面，市場再怎麼會炒，如果EPS出不來，股價最後仍然會跌回去，像當年基亞、浩鼎瘋狂炒作，套牢的都是散戶。

最近廣達列入警示，6月EPS1元，算是符合市場預期，但謝金河認為，未來股價若要站在200元以上，EPS至少要有10元的實力。

至於機殼廠勤誠，過去最好的EPS是8.32元，未來要站穩200元，也要有賺1個股本的實力，所以，股價大漲後，真能撐住高股價的是基本面。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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