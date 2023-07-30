貨櫃三雄有機會？下周最大變數剩「它」

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）站回千點，歐美等主力航線運價兩位數V漲，大哥長榮引領航海王再起，除部分散戶領到股息後再投入，觀察周五（7/28）3大法人動向，不僅同步合敲長榮2萬638張，陽明、萬海也有上千張外資買單挹注，法人認為，貨櫃3雄基期低、基本面又轉佳，或有機會在8月中旬半年報出爐前，上演一波短彈行情。

反映船商歐美線漲價利多，SCFI暌違3個月，本周上漲6.5％至1,029.23點，其中歐洲線運價周漲31.4％最猛，每TEU（20呎櫃）周漲233美元至975美元；美西線也有2位數漲幅，每FEU（40呎櫃）來到1943美元，周漲179美元、漲幅10.15%。

歐美線運價接連起漲，雖替第3季旺季營運再加分，但業界提醒，下周時序進入8月，SCFI在8月首周能否維持漲勢不跌，將是後市的觀察重點。

就籌碼面觀察，外資28日加碼長榮1萬8,322張之多，投信與自營商也同步站在買方，各敲332張與1,983張，合計3大法人共買2萬638張；陽明也見外資進場，買超5,158張，投信則加碼1,139張，甚至連居貨櫃3雄之末的萬海，外資也沒放過，買進1,380張，投信則試水溫小買231張。

法人則分析，長榮高達70元的股息已在26日入帳，不僅部分散戶領到股息再投入買股，從法人動向觀察，近日確實也見大力回補，隨投資人再投入意願增加，加上股價基期低，都有助於推升短多氣勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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