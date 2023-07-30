台股戰前高 世界、群創將釋下半年展望

上周美國聯準會（FED）如市場預期升息1碼，美股走穩，台股震盪收17,292點；本周盤勢挑戰本波前高17,401點，市場聚焦上市櫃公司七月營收及新一波法說會，前者關注大立光最新業績，後者留意世界、穩懋、台達電、群創等法說會釋出下半年營運展望。

28日法人買超65.33億元，其中外資買超15.14億元，本土兩法人投信及自營商也各買超7.35億元、42.78億元，其中投信為中止連11日賣超轉為買超；上周的三大法人買超金額57.29億元，外資周買超35.78億元，投信周賣超65.73億元，但自營商周買超87.42億元。28日外資台指期未平倉多單1,035口，周增持多單500口。

本周時序即將進八月初，市場首要關注上市櫃公司七月營收，其中光學鏡頭大廠大立光慣例都在5日公布上月營收，值蘋果拉貨效應，市場關注是否帶動七月起業績明顯成長，大立光近期屢遭世芯-KY、緯穎等挑戰股后，28日大立光與世芯-KY以2,170元同列股后，大立光業績表現也牽動股價波動。

其次本周新一波法說會，包含：穩懋、興勤、世界、台達電、中光電、富邦媒、盛群、環球晶、研華、群電、群創、台灣精銳、欣陸環宇-KY、是方、南茂、義隆、明基材、達方、文曄、群聯、台灣大、新唐、華邦電、瑞昱、天鈺、建準等，電子股仍是大宗，相關公司法說釋出的營運展望也影響個股行情。

另本周較重要除息股，有大亞、新唐、橘子、菱生、力成、祥碩、康普、中租-KY、茂順、智邦、全家、億光、怡利電、嘉澤、樺漢、統一、統一超、技嘉、和泰車、中信金、新巨、和潤企業、尖點等，個股除息前後走勢，也受到市場關注。