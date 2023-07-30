華航獲利值得期待 法人給出這個目標價

華航（2610）受惠客運營運持續成長，第二季營收471.9億元，年增28.1％，季增10.5％，法人指出，在客運規模經濟提升，且航空燃油價格較第一季下滑之下，預估第二季毛利率可望提升至16.4％，第二季獲利值得期待，且營運可望呈現逐季往上態勢，給予華航「買進」評等，目標價由30元上調至30.8元。

法人表示，受惠疫情後國人旅遊意願大幅提升，華航近期客運營運逐步恢復，在亞洲及歐美等航班班次逐步增加之下，第二季載客量達到8,527百萬RPK（客運收益公里數），季成長21.4％，約達到疫情前2019年第二季的81.2％水準，今年第二季的客運營收264.46億元，季增25.4％，展望第三季，適逢暑期旅遊旺季，在航班次及載客人數提升下，預估單季RPK將有+8~10％的季增幅，客運營運持續增溫。

在貨運方面，今年第一季起貨運已逐步恢復至疫情前常態，第二季貨運營收135.51億元，季減13.2％，年減57.0％，展望後市，下半年進入航空貨運旺季，在電子消費品等運輸需求上升下，預估貨運營運將呈現止跌回穩，華航營運策略仍將維持客貨並重，以保持長期業績穩定性。

展望今年，法人認為，在客運成長帶動下，及航空燃油均價下跌，預估華航2023全年毛利率可望由去年的7.5％，上升至15.8％，獲利呈現明顯成長狀態，預料隨著第二季獲利公布，市場將陸續調高全年獲利預估值。

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