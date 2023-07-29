AI股進入魚尾行情？謝金河：2訊號要盯緊

台股AI題材高燒不退，不僅廣達董事長林百里成台灣新首富，緯創加緯穎市值更超越富邦金、台塑化，擠進第7大，對緯創董事長林憲銘日前慘付55億元分手費，出清立訊持股，財信傳媒董事長謝金河認為，趁好光景一次處理爛帳是好事，但直言AI後市可能因此震盪，提醒現在已到AI熱最高點的關鍵時刻，輝達、美超微是重要指標，慎防2公司股價回落，造成AI股全面修正的風險。

謝金河在最新一期《先探》撰文指出，廣達漲到266.5元，市值達1.0393兆，排名躍升到第4，林百里變首富，今年廣達、台達電市值都曾經突破1兆，這是台灣資本市場的大事。

除了廣達外，緯創漲到161.5元，市值跑到4683.82億元，1家緯創市值已經打敗當年不可一世的聯想集團，而緯穎也漲到2145元，市值跑到3749.6億，把緯創跟緯穎加起來，市值達到8433.4億，已經超過富邦金、台塑石化，市值可以排到第7。

他也表示，整個台灣ICT產業好像照著林憲銘的劇本在演，他說台灣的ICT產業市值太低，而這2個月AI硬體新革命正符合他原先的預測，除了廣達、緯創外，光寶科漲到154元、市值3824.34億，技嘉漲到385.2元、市值跑到2431.5億，英業達跑到73.5元，市值來到2636.8億元。

最後連被冷落在一旁的華碩也出來召開記者會，暗示未來AI伺服器產品會成長5倍，股價連拉2支停板，最高來到399元，市值跑到2963.77億，也讓謝金河感嘆，近來沒有在AI衝浪的投資人，幾乎很難有賺差價的機會。

緯創7/25公告出售當年賣廠給立訊，同時買入立訊的股票，這次一鼓作氣把5639.1萬股的立訊股票都出光，虧損11.7億人民幣（約55.52億元台幣），大約影響EPS1.91元，被外界解讀有意斷開蘋果供應鏈，震撼市場。

謝金河認為，林憲銘這個大動作，趁市場好景把潛藏的爛帳一次處理，這是好事，不過會影響緯創的股價，有了緯創開這1槍，市場會開始震盪整理，並提醒後續要觀察2個重要指標。

一個是輝達（Nvidia）股價，但他指出，至今仍在440美元以上，市值站穩1兆美元，Nvidia不跌，AI硬體股大跌機率不大；另一個是美超微（Supermicro; SMCI），25日股價仍創323.99美元新高，市值跑到168.75億美元。

美超微原來也是1家小的伺服器廠，現在市值也出現10倍速大漲，只要Nvidia、SMCI股價不墜，AI股看起來不會有太大風險，但謝金河也提醒，這個時候在AI熱到最高點的關鍵時刻，大家要認真思考台股下一個方向。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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