終端需求趨穩 慧榮樂看Q3

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2023年第二季財報，營收1億4,036萬美元，與前一季相比增加13％，與去年同期相比減少44％。

第二季毛利率42.5％，稅後淨利1,259萬美元，每單位稀釋美國存託憑證（ADS）盈餘0.38美元（約新台幣12元），皆較第一季增加。

第二季SSD控制晶片營收較上一季成長5％～10％，eMMC／UFS控制晶片營收較上季大幅成長45％～50％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第二季營收回復成長，主因是客戶及PC、手機OEM廠商庫存水位持續下降。許多客戶的下單模式已有所改變，顯見產業能見度增加，該公司對今年年底前的市場復甦更具信心。

因此，慧榮在第二季加速產品開發，希望藉由更具競爭力的產品協助客戶在下半年取得更佳的市場定位。

儘管此舉影響到第二季的營益率，但他相信這些投資能為今年下半年帶來更強勁的營收成長。

此外，下半年慧榮的營業費用的成長幅度將趨緩，營益率也將獲得提升。

苟嘉章表示，儘管上半年市場充滿挑戰，他對未來的景氣持樂觀態度，相信整個產業已為下半年的復甦和成長做好準備。慧榮和客戶保持密切合作，確保產品開發方向符合需求，為客戶的儲存解決方案提供一流的控制晶片，裨益PC和行動裝置。

他樂觀認為，產業的庫存水位將持續下降，而終端市場需求也將趨於穩定並逐漸提升，因此，預期第三季營收將成長15％～20％，第三季毛利將持平或微幅增長。

慧榮已為長期的業務成長做好準備，預期將很快地將回復到正常的獲利水準。

另外，美商邁凌與該公司的合併案日前已獲中國大陸國家市場監督管理總局的反壟斷批准。

但在獲得中國大陸反壟斷批准後，慧榮科技收到來自美商邁凌意圖終止合併的通知，慧榮科技對此發表以下聲明：美商邁凌在最後一刻發出，就其與慧榮間合併協議的終止通知是無效，該通知並反映了係美商邁凌拒絕履行其本身應盡的契約義務，而非慧榮科技未能滿足對其適用的合併交割條件。

在雙方簽署合併協議後的十五個月期間，慧榮科技為獲得各國主管機關（包括中國大陸國家市場監督管理總局與其他主管機關）對本合併案的核准，與美商邁凌共同合作，慧榮遵行了協議約定的所有義務，也未曾遭受任何重大不利影響。

慧榮要求美商邁凌應遵守合併協議約定的義務，並準備從法律上，積極行使合併協議所訂權利。