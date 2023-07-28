宇瞻搶攻印度製造 業績吃補

宇瞻（8271）總經理張家騉於法說會上宣布，看好印度製造（Make in India, MII）的發展前景，已攜手當地專業EMS（Electronic Manufacturing Services）夥伴，首批印度製造產品將於本月量產出貨。

在第二季記憶體報價下滑下，宇瞻第二季毛利率25.32％，季增2.96％，第二季稅後純益1.18億元，每股稅後純益（EPS）0.96元；上半年稅後純益2.46億元，EPS 2.01元，獲利雖較去年同期下滑，仍相對同業穩健。

張家騉解釋，主要原因是該公司高價庫存已消化，第二季的庫存成本下降。由於景氣不明，客戶多下急單，該公司買的最「新鮮」的貨，且是先接單後才買貨，再做好成品快速交貨給客戶，以致於毛利率季增。

就目前記憶體產業狀況來看，張家騉指出，終端需求雖然仍然疲弱，但記憶體原廠如三星等，不可能再忍受龐大的損失，他預期價格後續跌幅有限。

宇瞻宣布跨入印度市場，張家騉表示，目前以滿足當地客戶需求為主，除了個人電腦與工作站應用外，亦鎖定具成長性的潛在領域如伺服器、工業電腦、強固設備、交通運輸與網路通訊等，由印度子公司持續開發市場，期望能以Make in India的方式，拓展在地新營運動能。

宇瞻2007年即設立印度子公司，長期深耕工控市場，提供Design-in、技術支援、在地客戶關係維護等，多年來累積優良的服務口碑。

印度擁有龐大的勞動人口，隨著多家國際大廠陸續進駐與開發，逐步奠定生產經驗，製造品質水準漸趨穩定，已展現產業聚落效應的高價值。此外，印度政府近年亦積極打造印度製造的國家品牌形象，除了優化本地的基礎設備，也設立不少吸引台商投資的政策，再加上科技人才眾多等因素，是宇瞻選擇推動印度製造的原因。

過往國際間對印度製造多數還停留在基礎入門等級的印象，但張家騉認為，藉由技術轉移的模式，可提供符合工業等級需求的記憶體模組產品與加值服務，讓印度製造成為口碑品牌。

他更提到，最近幾年全球經濟發展趨勢變化快速，宇瞻希望透過此次機會，深化和合作夥伴與客戶三者間的商業連結，擴大營運效益。