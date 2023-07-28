寶成旗下裕元 H1獲利恐腰斬

全球製鞋大廠寶成（9904）集團28日代持股51.11％的重要子公司-裕元工業公告盈利警告，由於製鞋產業仍處於庫存調整期，裕元董事會擬知會股東及潛在投資者，根據裕元上半年未經審核的合併財報初步檢視，歸屬本公司業主之稅後純益，恐較去年同期的1.75億美元，年減50％至55％。

裕元上半年稅後純益大減，主因是製造業務營收較去年同期減少約19％，歸因於整體產業仍處於庫存調整週期，抑制裕元製造業務短期營運表現；此外，訂單減少且能見度不佳，影響製造業務的產能利用率及營運效率，導致營運反槓桿，影響獲利能力；因應產能利用率不穩並作為製造業務長期產能布局策略的一部分，裕元上半年進行必要調整，相關一次性優化費用總計約2,100萬美元。

不過，伴隨大陸對防疫措施全面鬆綁，裕元從事零售業務的子公司寶勝國際，上半年復甦趨勢佳。以人民幣計算，寶勝國際上半年營收年增約11％，歸屬本公司業主之稅後純益，較去年同期提升約1,654％至人民幣約3.05億元，部分抵銷裕元製造業務的跌幅。

寶成集團表示，當前宏觀經濟前景未明及整體產業趨於保守，短期內持續影響製造業務訂單能見度。裕元將會積極監控情勢發展，靈活配置產能，平衡需求、訂單排程及勞動力供應；裕元也將專注於成本管控以及現金流管理，確保資金流動性及財務穩健。

裕元強調，現正編製上半年未經審核合併中期業績，本公告所載資料僅以裕元董事會對現時可取得上半年未經會計師審核或核閱之合併財務報表所作的初步評估為基礎。有關裕元財務資料詳情，將於8月11日公布的上半年之未經審核業績公告內揭露。