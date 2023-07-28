景氣復甦趨緩 永光營運衰退

永光（1711）受制全球經濟趨緩影響需求不佳，6月營收年減15％，自結營業淨損17萬元，較去年同期減少4,223萬元，稅前盈餘1,473萬元，較去年同期減少4,645萬元。上半年營收年減19％，營業淨利0.52億元，年減78％，稅前盈餘0.71億元，年減76％，每股稅前盈餘0.13元。

永光積極切入高階材料應用，Mini LED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商；IC光阻產品也持續驗證、測試中。

永光表示，受全球經濟趨緩及通膨影響，需求復甦趨緩，6月色料化學品年減4％，特用化學品年減17％，碳粉年減24％，電子化學品年減21％，醫藥化學品年減51％。

影響所及，永光上半年營運動能受阻，除醫藥化學品因去年比較基期低，營收年增17％外，特用化學品業績年減26％、色料化學品業績年減19％、電子化學品業績年減18％，至於碳粉營收也年減10％。

永光電子化學品中，光電營收比約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑，涵蓋UV製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液，以及感光聚醯亞胺（PSPI）等材料、碳化矽研磨漿料、拋光液等。

因應客戶需求、強化利基，永光電子化學首次搶進光阻剝除液（stripper）市場，適用於半導體材料製造；第三代半導體（化合物半導體／碳化矽）也實現碳化矽基板研磨液的循環利用；另發展出低溫製程配方，例如低溫正型PSPI，耗能程度銳減。