華碩三關鍵獲外資青睞 目標價喊上550元

今（7/28）市場傳出華碩有一波組織調整，大砍PC部門員工，對此華碩發布新聞稿表示，組織調整計畫已於7/1生效，並未否認媒體報導。華碩近期受到AI題材發酵大漲，今消息傳出並未影響股價，反而有歐系外資力挺，一口氣將華碩目標價從原先200元倍增至550元，讓華碩股價再創波段新高、收388元。

市場今傳出華碩大砍蘇州PC部門員工，且「不分國籍」，初估有百人受到影響。對此華碩今發布聲明，指出公司組織調整計畫已經於7/1生效，依此擬定新的營運策略及組織架構，衷心感謝員工的貢獻，並希望確保員工權益得到妥善考量及法規遵循，承諾將遵循所有當地法規，並提供優於法規要求的協助，維護員工福祉。

消息傳出對華碩股價並未有太大影響。華碩今以366.5元開出後股價一度下壓，不過隨即有買盤進駐。歐系外資將華碩評等從「賣出」調高至「買進」，目標價從200元倍增至550元，華碩終場以388元作收，漲幅9%，成交量則從昨天9,706張放大至26,778張。

外資調高原因有三：首先是認為搭上AI商機，雖然華碩上半年出現虧損，但在庫存解決之後，下半年有機會轉虧為盈，預估下半年營業利益可望達3%。

其次是華碩和NVIDIA、AMD關係緊密，預料AI伺服器將成為成長動能，加上筆電和顯示卡復甦，調高2024、2025年EPS預估，調幅分別為4%及9%。

最後，由於AI概念股股價已經先行飆漲，華碩具有轉虧為盈題材，加上是AI類股中股價落後者，該外資對華碩的看法轉趨樂觀，不僅將評等從賣出調高至買進，且將目標價大幅拉高至550元。

外資連15天買超華碩，今再加碼2402張，總計15天買超2.5萬張，累計今年買超4.45萬張；投信連兩天買超總計431張；自營商則連兩天賣超計315張。

由於華碩是目前00878（國泰永續高股息）第3大成分股，持股權重6.26%；而00878持股8.97%、名列第一的是AI大哥緯創，今出關股價沒跌反漲，收盤上漲3元、以157元作收，漲幅近2%；其次持股第2、權重7.3%的則是廣達，今上漲12元、漲幅4.75%，收264.5元。分析師指出，從3檔權重最高的成分股漲勢絲毫沒停止跡象來看，00878的漲勢也可能還未走到盡頭。

00878今收盤上漲0.27元、續創歷史新高達22.45元，有網友哀怨「一天漲幅超過一季股息，這麼高價要怎麼存？」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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