AI概念股回神 外資提款緯創 掃貨這3檔

AI概念股回神，光寶科亮燈漲停，華碩、台光電、廣達、技嘉等大漲4~9%，雖然今天台積電、金融股等權值股回檔，但在電子AI、貨櫃航運等族群表態下，台股加權指數上漲51.11點，收17292.93點，成交量3839億元。

今天外資買超15.71億元，投信買超6.99億元，自營商買超42.78億元，合計3大法人買超65.49億元。

面板雙虎連續2天奪下外資買超冠亞軍，今天加碼群創3.59萬張、友達2.5萬張。

昨天AI概念股集體出現長黑K線，今天卻上演全面反彈，族群股價震盪劇烈，外資加碼較多個股包括英業達、仁寶、廣達，入列買超前10名，同族群的緯創則遭減碼7千張。

外資賣超第一名為華航2.29萬張，近期航空雙雄股價表現弱勢，未跟上大盤漲幅，華航長榮航2檔都在月線下方盤整。

先前外資一路買進的高股息ETF國泰永續高股息(00878)，今天轉為賣超，轉而買進富邦特選高股息30(00900)，帶動00900股價創今年新高。

法人表示，美國聯準會升息一碼，市場關注升息腳步是否已接近尾聲，目前觀察全球經濟下半年可望逐步好轉，台灣景氣燈號連續第8個月亮出藍燈，綜合判斷分數微增1分，景氣止跌跡象浮現，中長期景氣好轉趨勢之下，台股仍有上攻機會。AI股今日雖反彈，但股價在高檔上沖下洗，投資人宜審慎，留意追高風險。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)35908張、友達(2409)25065張、長榮(2603)18322張、元大滬深300正2(00637L)16391張、中信中國高股息(00882)11746張、英業達(2356)9443張、仁寶(2324)8786張、富邦特選高股息30(00900)8168張、農林(2913)7228張、廣達(2382)7198張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華航(2610)22975張、開發金(2883)12206張、復華富時不動產(00712)11300張、新光金(2888)11258張、緯創(3231)7050張、華泰(2329)7028張、中環(2323)6049張、鴻海(2317)5914張、國泰永續高股息(00878)5912張、永豐餘(1907)5886張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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