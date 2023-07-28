急彈6.5％ SCFI站上千點 貨櫃3雄迎黃金周

不僅BDI驚驚漲，本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）同樣給力，強彈62.78點至1029.23點，接棒站回千點大關，漲幅6.5%，歐美等主力航線同步暴V，漲幅高達2成。貨櫃3雄近來運價漲聲不斷，下周二（8/1）歐洲線漲幅上看4成，利多連發下，貨櫃3雄今（28）日股價強勢有撐，不僅陽明、萬海盤中漲逾2%，帶頭大哥長榮更大漲4.37%收107.5元。

觀察SCFI最新報價，主力航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價975美元，周漲233美元、漲幅27.7%；地中海線每TEU達1503美元，周漲96美元、漲幅2.5%；美西線每FEU（40呎櫃）1943美元，周漲179美元、漲幅10.15；美東線每FEU為2853美元，周漲177美元、漲幅20.4%。

貨櫃航運運價近來頻喊漲，繼7月底美國線運價拍板，每FEU調漲400~600美元不等，漲幅約22%，推升美西線每FEU運價來到2000美元，美東線也挑戰3000美元水準。

無獨有偶，歐洲線也將自8/1起調高運價，每TEU運價上看1025~1200美元，雖一口氣大漲5成的難度高，但業界分析，最大漲幅有機會來到4成。

業者分析這波歐美線運價成功調漲的主因，首先是每年9~11月底，市場接連迎接夏季清倉、開學季、特殊節慶假期等消費浪潮，無論供應鏈或終端消費市場的運輸需求，都見明顯攀升，是物流業傳統的黃金旺季。

此外，近來不少中小型船商為確保3年疫情期間賺到的超額紅利，相繼退出美國線，續留的船商也不願再削價搶市，搭配運力減少，船商對歐美線運價調漲的態度更為堅決，連帶擠壓貨主們的議價談判空間。

據Alphaliner資料顯示，6月亞洲至北美線的周艙位大減23.3%，船商的漲價動作「有所本」，也讓貨櫃航運的第3季營運，吃下1顆定心丸。

不只貨櫃船喜迎旺季，中共中央政治局近日召開會議，提出強化房市等振興經濟措施，激勵代表散裝景氣的BDI（波羅的海乾散裝綜合指數）重返千點，27日續漲近3%至1097點，帶動中航、裕民、慧洋-KY、四維航等散裝航運族群表現，接棒氣勢強勁。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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