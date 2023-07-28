緯創爆量震盪 山富攻頂CoWoS接手 27檔夯

台股今天（28）日收盤報17,292.93點，上漲51.11點，漲幅0.3％，成交量3,803.93億元。

台積電全球研發中心今天啟用，台積電股價開高慶賀，但隨後震盪一路向下，最後下跌0.35％，收在567元，不過，台積電CoWoS設備供應鏈持續唱旺，辛耘、弘塑、均華紛紛攻上漲停，萬潤、志聖也收紅。

AI族群指標股緯創出關首日爆量震盪，收盤上漲1.95％，成交量逾20萬張，居個股之冠，相關概念股光寶科攻上漲停，廣達、英業達、技嘉、華碩、和碩也一齊向上。

同樣也在今天解禁的山富表現強勁，開盤不久就漲停鎖死，帶動五福上漲9.88％，易飛網也收紅。

歐美航運運價喊漲，助攻貨櫃三雄營運表現，股價緊跟而上，長榮上漲4.37％，陽明上揚1.81％，萬海漲幅也有2.78％，而大陸政府表態將調整優化房地產政策，讓散裝航運市場信心

據業內初步統計，上市、櫃股票合計愛普*、光寶科、東碩、鑫科共27檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及玻璃類股表現亮眼，漲幅分別為3.14％、1.78％，造紙類股表現疲軟，下挫3.37％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為虹冠電（3257）、愛普*（6531）、光寶科（2301）、榮科（4989）、辛耘（3583）、隴華（2424）、鴻碩（3092）、華泰（2329）、泰銘（9927）、全新（2455）。

今日上市有13檔股票5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為達興材料（5234）、凌華（6166）、迎廣（6117）、所羅門（2359）、群電（6412）、倚天酷碁-創（2432）、大將（1453）、敦陽科（2480）、首利（1471）、無敵（8201），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、華紙（1905）、群創（3481）、華泰（2329）、友達（2409）、光寶科（2301）、新光金（2888）、農林（2913）、廣達（2382）、元大高股息（0056）。

上櫃有18檔9％以上漲幅，其中17檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為東碩（3272）、鑫科（3663）、華星光（4979）、波若威（3163）、營邦（3693）、光環（3234）、建榮（5340）、弘塑（3131）、瑞耘（6532）、豪勉（6218）。

今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為協易機（4533）、保銳（8093）、合邦（6103）、韋僑（6417）、樂威科-KY（4154）、富致（6642）、佶優（5452）、智聯服務（6751）、駿吉-KY（1591）、洛碁（8077），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為台燿（6274）、富喬（1815）、金居（8358）、波若威（3163）、協易機（4533）、華星光（4979）、廣運（6125）、廣明（6188）、欣銓（3264）、廣積（8050）。

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