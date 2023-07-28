7/28盤中熱門焦點股

今（7/28）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q2每股賺1.02元季增逾倍 虹冠電高掛大紅燈籠

電源管理IC廠虹冠電（3257）周五（7/28）開高之後欲小不易，中場後被連續大單急拉至漲停板鎖住，暫報79.2元，表現耀眼。

公司27日公布第二季財報並召開法說會，繳出第二季EPS 1.02元成績單，較上季0.38元大幅成長165％，總經理林保偉表示，電競及遊戲機應用成長動能，挹注第二季成長，下半年業績將延續、旺季更旺。法人估計，隨電源供應器ATX 3.0新規格換代需求，全年營收規模上看10億元、年增率達8成以上。

虹冠電上半年表現亮眼，相較其他PMIC（電源管理晶片）同業，格外出色。主係高壓MOSFET搭配IC之滲透率提升，除EPS大幅成長之外，毛利率也回升至48.85％，量、價提升之下，帶動整體營運表現。另外產品組合中電競占8成以上，其中近2成為遊戲主機，公司將持續聚焦電競功率市場，未來致力向高性能功率元件滲透率提升，並攜手母公司強茂（2481）綑綁銷售，加深利基市場黏著度。

強茂看重虹冠電PMIC等類比晶片設計能力，雙方聯手將可提供功率元件、類比IC的整體解決方案，滿足更多客戶需求，提升集團競爭力。

林保偉指出，顯示卡功率大幅提升，輝達及AMD所搭載之獨立顯卡，都必須搭配更強的電源輸出，帶動大功率高效率產品轉換應用新需求，其中電競電源之功率元件解決方案，另公司整體產值較原本成長數倍。

虹冠電研發重心持續聚焦在AC／DC電源控制管理IC以及功率開關元件之設計開發，除了既有之PFC／PWM控制晶片、功率開關元件 (MOSFET, PFC Diode)等產品外。因應終端應用市場與電源趨勢發展之所需，持續投入資源開發新產品。如電源架構與控制IC方案之Dr. Family系列，瞄準 USB PD與快充等中小功率應用市場。

攜手虹冠電就是看重PMIC等類比晶片設計能力，屆時強茂將可提供功率元件、類比IC的整體解決方案。

林保偉強調，在產品組合、新產品等帶動之下，未來毛利率可望維持45％以上之水準，展望審慎樂觀，全年營運顯著優於去年，明年將更好。

法人也樂觀看待電競市場電供換代商機，估計虹冠電全年營收規模達10億元以上，回到2021年水準，深化高階利基型產品布局，擺脫PC消費性產品逆風。（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（2） 日月光爆量 登除息後新高價

日月光投控(3711)受到訂單回溫力道較預期薄弱，雖然今年第三季業績將會回溫，下半年狀況可望優於上半年，但成長幅度低於往年旺季需求，庫存調整恐持續至明年第一季，日月光下修2023年期望，2023年封裝測試業績下修至年減11~15%。

不過受到AI、CoWoS題材，日月光持續強大先進封裝技術，外資亦縮小賣超力道，周五日月光跟隨前一日的ADR上漲力道，盤中爆量衝上119元除息後新高價，漲幅達3%以上。

公司第二季基本每股盈餘1.80元，相較今年第一季的1.36元成長，累計上半年基本每股盈餘3.16元，相較去年同期的6.71元大幅衰退。不過，Q2景氣觸底回溫仍呈轉機契機。

日月光預估，第三季半導體封裝測試(ATM)業務將季增4~9%；電子代工服務(EMS)業務受惠客戶新產品推出，EMS單季營收估季增2成、年減2成。

合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率還是主要影響毛利率的因素，預期ATM毛利率可望季增0.75-1個百分點，而EMS營業利益率將與今年第二季相當。整體集團合併毛利率估將與今年第二季差異不大。法人預估，日月光投控第三季稅後EPS達2.02元。

由於2023年整體市況較預期差，因此日月光下修2023年期望，從原先預期2023年封裝測試業績年減7~15%，下修至年減11~15%。整體市場正經歷庫存修正，市場存在多重不確定性因素，今年下半年終端需求恐仍將疲弱，庫存消化也持續進行，甚至要調整至明年第一季，景氣不佳，雖然下半年狀況可望優於上半年，但客戶亦延後新產品上市，訂單回溫力道較預期薄弱。（時報資訊 葉時安）

（3）盤中熱門焦點股：

1.緯創(3231)：解除處置今日出關，早盤爆量，股價在5日和10日線之間震盪整理，盤中多方略勝一籌。

2.台光電(2383)：業績利多不退，開盤再攻漲停，突破400元新高。

3.長榮(2603)：第三季旺季部分地區運價反彈，買盤增溫帶動股價開高走高。

4.全新(2455)：Q2每股賺0.58元，季增8倍，股價放量走高8.5%。

5.辛耘(3583：受惠大陸需求強勁，加上台積電CoWoS訂單湧入，股價漲停再創新高。

6.日月光投控(3711)：Q2獲利季增33%，H1每股賺3.16元，Q3三大應用都回升激勵股價。

7.營邦(3693)：AI需求帶動客戶拉貨強勁，6月自結獲利倍增。早盤一字漲停、鎖398.5元。

8.泰銘(9927)：受惠鉛錠價格穩定，高檔盤整半個月，今早爆量改寫13年來新高價。

9.台郡(6269)：Q2純益季增4.5倍，量能激增一舉衝高5%，展開填息。

10.華紙(1905)：碳權題材火熱，盤初股價來到33.9元，挺進逾23年高後翻黑。

11.華碩(2357)：AI伺服器訂單滿載，再攻智慧教育，及外資連14買。今早放量止跌，5日短均上彎。

12.鴻碩(3092)：七大車廠在美拚電動車充電市場，題材再起，反彈直登漲停。

13.聯電(2303)：下修今年展望，股價利空鈍化，連二天上揚。

14.協易機(4533)：受惠電動車、淨零碳排趨勢，今年出貨看升。早盤最高站上35.55元，漲幅逾5%。

15.聯亞(3081)：Q2營運續虧，但看好矽光需求大，一度衝高119元逼近漲停，登上3個月高。

16.力旺(3529)：上半年每股賺8.91元，下半年營運逐季升溫，但漲多持續整理。

17.南亞科(2408)：DRAM跌價放緩，台廠鬆口氣，股價續強。

18.創意(3443)：上半年EPS 13.23元創同期新高，下午法說會前股價整理。

19.帆宣(6196)：大盤動盪+外資轉賣超，營運基本面失靈，拉回測試5日線。

20.汎銓(6830)：新設備導入，全年營收拚增2成，多方拿回主導權，創逾1個月高點。

21.台玻(1802)：高附加價值產品比重提升，營運有潛力吸引自營商連2買，來到20元門前。

22.東陽(1319)：上半年營收創新高+外資連3日買超，跳升半根漲停板。

23.萬泰科(6190)：受惠美基建+電動車利多消息，股價走強逾7%，寫逾10個月高。

24.是方(6561)：每股賺6.23元創同期高，股價走揚約4.8%，一舉站上所有均線。

25.健和興(3003)：特斯拉與七大車廠互拚電動車充電市場，買盤進場卡位，跳漲4%返回80元。

26.波若威(3163)：光通訊族群重新吸引買盤，盤中帶量強攻漲停。

27.榮剛(5009)：上半年EPS 2.4元，刷新紀錄，股價反應平平。

28.山富(2743)：受惠旅遊大爆發，業績看俏，股價強攻漲停。

（時報資訊 沈培華）

（4）出關首日！緯創爆量大甩轎 雙線間震盪

緯創(3231)股票出關後的第一個交易日，在開盤後半小時內就爆出逾7萬張的成交量，超過昨天一整天4.1萬餘張，迄中場10：37的成交量，進一步擴大至逾12.6萬張，顯示當沖浮額也爆多。

緯創在周五開盤後走勢呈爆量下挫後甩轎再上，目前股價在5日和10日線之間震盪整理。

緯創在關緊閉期間，公告出脫全部立訊持股，緯創在2022年底之前已認列持有立訊31.75億元損失，今年約再提列23.596億元損失，上半年將認列19.379億元影響數，第3季提列4.217億元。以今年緯創提列立訊損失，對EPS影響數約為0.81元。

緯創強調，由於立訊股價漲跌影響業外需按公允價值衡量之金融資產損失認列損益，此次出清持股，緯創將未來跟立訊股價再無牽扯。

而市場解讀，緯創出脫立訊「結束中國iPhone組裝事業」，均是配合客戶要求。

法人指出，緯創棄手機代工轉向擴增伺服器代工比重，緯創取得NVIDIA的DGX和HGX代工。輝達的AI伺服器供應鏈來看，分為GPU模組、GPU基板、主機板、伺服器、機櫃。緯創主攻NVIDIA DGX伺服器組裝、HGX GPU基板供應，在GPU伺服器領域，緯創不僅是純代工，還包含設計與系統整合。（時報資訊 任珮云）

（5）全新Q2獲利爆發奔漲停 歐系外資予目標價140元

全新(2455)第2季及上半年財報出爐，第2季稅後盈餘為1.06億元，季增8.03倍，累計上半年每股盈餘為0.64元，全新財報公布後，美系外資給予「建議賣出」評等及目標價75元，歐系外資則維持「優於大盤表現」評等及目標價140元，全新今天盤中股價強攻漲停板。

渡過第1季谷底後，全新營運自第2季回神，全新第2季合併營收為5.94億元 季增50.68%，營業毛利為2.36億元，季增53.07%，單季合併毛利率為39.67%，季增0.62個百分點，營業淨利為9533萬9000元，季增3.42倍，稅後盈餘為1.06億元，季增8.03倍，單季每股盈餘為0.58元。

全新今年上半年合併營收為9.88億元，營業毛利為3.9億元，合併毛利率為39.43%，營業淨利為1.17億元，稅後盈餘為1.18億元，每股盈餘為0.64元。

美系外資最新報告認為全新的第2季財報符合預期，並預期在新400G VCSEL及800G PD帶動下，全新第3季營收可望季增27%，不過維持「建議賣出」評等及目標價75元。

唯歐系外資因較高的研發費用及產能延遲，下調全新2023年/2024年每股盈餘，從2.51元/4.02元降至2.03元/3.89元，但維持「優於大盤表現」評等及目標價140元。（時報資訊 張漢綺）

（6）6月自結獲利倍增 營邦受惠AI概念攻頂

伺服器機殼廠營邦（3693）受惠AI挹注毛利及6月獲利大幅成長，今甫開市即超強勢跳高鎖住漲停板398.5元，並且迄中場11：32仍一個報價398.5元，表現搶眼。

公司受惠AI需求大幅顯現，客戶拉貨力道強勁，帶動6月獲利大幅成長。根據重訊公告，公司自結單月營收達8.18億元，年增35％，稅後純益1.07億元，年增102％、EPS 2.75元，年增98％，繳出倍增亮眼成績，且獲利增幅明顯優於營收。

營邦27日有價證券達公布注意交易資訊標準，因此公告最新自結財務數字，5、6月合計營收14.53億元，年增102％、稅後純益1.7億元，EPS為4.4元，較去年同期增加109％，並已超越首季EPS 3.75元水準。市場保守估計，營邦第二季將賺逾半個股本。

由於近期科技巨頭積極跨入AI爭霸戰，推升AI伺服器應用爆發，營邦扮演重要機殼供應鏈角色，出貨動能強勁，今年上半年營收達34.06億元，年增63.95％。且根據公司自結獲利來看，毛利率料有顯著提升，法人研判為公司AI高階伺服器機殼出貨占比提升，產品組合優化所致。

據了解，營邦高儲存密度機箱已大量運用於國際知名雲端運算資料中心，AI運用和5G邊緣計算產品為公司重點開發項目，現階段已與其主要大廠合作。

另營邦長期以來與Intel、AMD等相關伺服器關鍵零組件廠商為密切夥伴關係，隨時掌握最新的技術，並配合研發新世代的伺服器等級的主機板及存儲伺服器。同時，為滿足不同產業中客戶在專業應用上對伺服器或儲存系統擴充需求，提供彈性且多樣化的擴充槽組合，針對不同產業應用，做出彈性化及客製化的專屬產品。（工商時報 陳昱光、數位編輯）

（7）AI等雙引擎熱轉 台燿展歡顏

AI驅動超高速材料需求，網通邁向800G交換器世代，也帶動材料升級，兩大驅動力，將成為銅箔基板（CCL）廠台燿（6274）未來成長的雙引擎。

台燿周五開高震盪走高，逢低布局買盤活絡，迄上午11：35的市價暫報141元，大漲5.62%，表現不錯。

台燿27日舉行線上法說會，公布第二季及上半年獲利。公司指出，該公司近年來積極調整產品組合，投入高頻高速產品研發，聚焦PCB電路板DK信號是否延遲及DF訊號是否損耗等材料開發，並提升中高階產品占比，目前已達營收占比50％，避開與同業低階產品殺價競爭的紅海市場。

近期市場關注AI伺服器需求，對CCL廠的實際貢獻，台燿指出，AI相關產品已經驗證完畢，並開始出貨。

根據TrendForce報告，2023年AI伺服器將達120萬台（含搭載GPU、FPGA、ASIC）；其中，NVIDIA GPU型態的為主流，約占60％～70％。並預估2022年～2026年AI伺服器出貨量複合成長率22％。

目前採用NVIDIA A100／H100設計的AI伺服器，為1～2顆CPU，加上8顆GPU，PCB板子設計，除原來的伺服器主板外，另外加上UBB（副板；傳統高速板）、OAM（加速板；傳統高速板+HDI）、交換器及電源板等。由於AI伺服器強調訓練、學習，需要使用高速運算材料，台燿指出，目前一台AI伺服器使用的PCB，成本占比是2％，CCL成本占PCB的5至6成，相對一台非AI伺服器的CCL，單價將高出4～8倍，有利於產品毛利率的提升。

台燿2023年第二季營收37.57億元，毛利率18.71％，季減0.31個百分點，年增1.27個百分點，主要是稼動率影響產能規模經濟，但毛利率仍維持穩定的水準。

台燿第二季稅後純益2.68億元，較首季轉盈，年減7.32個百分點，每股稅後純益1元。上半年營收74.09億元，毛利率18.32％，年減0.47個百分點，上半年稅後純益6,194萬元，年減91.17％，EPS 0.23元。台燿第一季雖因認列所得稅4.96億元，造成單季虧損，但已由第二季的獲利弭平，回復正常獲利狀況。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（8）華碩傳裁員還大漲 3巨頭領攻電腦設備

華碩(2357)傳出蘇州廠員工遭裁，無論是台籍工程師或本地工程師皆受到影響，逾百人受波及。華碩對此尚未回應，不過台北市勞動局表示，在6月傳出華碩要整併消息，即持續掌握華碩的資遣和大量解僱通報狀況，但至今沒有提出大量解僱通報。

今日華碩股價未受消息面影響，盤中漲幅8%的「高姿態」，最高來到386元，惟此區形成短壓，雖然外資已連14買合計22867張，但整體量能未進一步放大，先在380元上下波動。

有華碩員工爆料，公司大砍原本PC部門員工，由於華碩PC業務主要集中在台灣及大陸蘇州團隊，蘇州華碩無論是台籍工程師或本地工程師都受波及；至於台灣的PC部門，恐只留下1/3人數併入新組織。

電腦設備股開場表現較無力，隨著華碩、研揚、技嘉攜手大漲，廣達(2382)、和碩(4938)等主流股攻勢再現，類股指數走揚。不止華碩續強，研揚(6579)也是今日電腦設備股主力軍之一。

研揚因高單價AI產品比重提升，產品組合優化有助毛利率向上，自7月上旬展開三級跳的猛烈攻勢，股價從130元一路來到今日高點234元，不到一個月的時間上漲高達80%。

技嘉同樣位居類股漲幅榜前列，即使近來AI火力稍減，投資人依舊不離不棄，三大法人也未見強勢調節賣單，28日股價走高4%在345元強勢震盪。研華(2395)、華孚(6235)、光寶科(2301)、微星(2377)等穩於盤上。

AI股雖然光環仍在但股價創高榮景止住，走勢出現分歧，顯示市場對漲多的AI股保持警戒。元大投顧認為，資金集中化現象出現鬆動，反而給其他族群帶來機會碳權、面板、記憶體等可望有表現。

至於大盤動向，本周台股指數沿著10日均線呈現震盪上走態勢，國票投股指出，隨著FOMC會議結束，短線上市場上戒慎心態料將有所和緩，配合下周上市櫃公司月營收/2Q財報的陸續公布，推估指數應有機會啟動另一波攻勢。（時報資訊 張嘉倚）