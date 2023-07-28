AI股大亂鬥 專家提2策略 布局3族群待時機

AI股過熱使整個盤面呈現多空分歧，台股昨（27）日指數呈現高檔震盪，終場以17,241點作收，上漲79點。分析師指出，資金進場操作心態已從「進場能不能賺30%」變成「等一下或明日能否順利出場」，比的是誰進出手腳快；面對當前盤勢，分析師建議，可藉以慢打快、以埋伏打快2種策略，布局AI伺服器材料、封測、AI晶片設計等三大族群。

摩爾投顧分析師蔡正華於鉅亨網提出投資觀點。綜觀盤面，蔡正華分析，短線上，周二，也就是25日大盤出現日K日出訊號後，空方在周三空方抵抗，周四再度上攻，顯見多空暫時無法拉出連續性的走勢，目前行情仍以前高17,401點與上周低點16,859點間來看；其中，昨日多檔個股震盪加劇，一方面顯示籌碼不安定，同時也代表隔日沖盛行。

蔡正華指出，現在資金心態已經轉變，此前資金進場想的是能否賺到30%，現在想的則是稍後或是明天能否順利出場，比的是誰的進出手腳快；舉例來說，若1檔股票當日出現放量長紅，隔日可能直接開低或是開高後終場收下中長黑。

面對這盤面，蔡正華提出「以慢打快」、「以埋伏打快」2種操作策略因應；「以慢打快」方面，指的是接受1檔股票是以震盪上行的方式，在回檔過程中，伺機尋找布局機會；「以埋伏打快」則是藉股價的漲跌、產業的邏輯和資金偏好，找出值得提前押寶的個股，等後續資金拉抬。

至於哪些族群和標的符合上述2種操作策略，蔡正華建議，近期最常見的就是埋伏Q2數字或題材，其中，受惠AI伺服器使用的高階材料出貨積極，銅箔基板的台光電第2季EPS達3元，表現優於預期，且昨日股價再攻漲停並創波段新高，同時，台光電的漲勢也吸引資金進駐伺服器材料相關族群包括銅箔基板的台燿、聯茂，銅箔的金居、榮科，玻纖布的建榮、富喬等。

其次，是封測族群，由於本業復甦加上EMS搭上AI伺服器概念，華泰第2季EPS達0.72元，表現優於預期，股價攻下漲停並創波段新高；同時，相關族群也包括菱生、超豐、日月光、台星科等獲資金進場支持。

最後，則是搶攻AI客製化、整合化商機的中小型IC設計業者包括凌陽、聯陽、原相、偉詮電等都朝這個方向發展，努力也漸有成果，股價因此加溫可持續追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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