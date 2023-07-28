這大廠傳裁員還大漲 3巨頭領攻電腦設備

華碩(2357)傳出蘇州廠員工遭裁，無論是台籍工程師或本地工程師皆受到影響，逾百人受波及。華碩對此尚未回應，不過台北市勞動局表示，在6月傳出華碩要整併消息，即持續掌握華碩的資遣和大量解僱通報狀況，但至今沒有提出大量解僱通報。今日華碩股價未受消息面影響，盤中漲幅8%的「高姿態」，最高來到386元，惟此區形成短壓，雖然外資已連14買合計22867張，但整體量能未進一步放大，先在380元上下波動。

有華碩員工爆料，公司大砍原本PC部門員工，由於華碩PC業務主要集中在台灣及大陸蘇州團隊，蘇州華碩無論是台籍工程師或本地工程師都受波及；至於台灣的PC部門，恐只留下1/3人數併入新組織。

電腦設備股開場表現較無力，隨著華碩、研揚、技嘉攜手大漲，廣達(2382)、和碩(4938)等主流股攻勢再現，類股指數走揚。不止華碩續強，研揚(6579)也是今日電腦設備股主力軍之一。研揚因高單價AI產品比重提升，產品組合優化有助毛利率向上，自7月上旬展開三級跳的猛烈攻勢，股價從130元一路來到今日高點234元，不到一個月的時間上漲高達80%。技嘉同樣位居類股漲幅榜前列，即使近來AI火力稍減，投資人依舊不離不棄，三大法人也未見強勢調節賣單，28日股價走高4%在345元強勢震盪。研華(2395)、華孚(6235)、光寶科(2301)、微星(2377)等穩於盤上。

AI股雖然光環仍在但股價創高榮景止住，走勢出現分歧，顯示市場對漲多的AI股保持警戒。元大投顧認為，資金集中化現象出現鬆動，反而給其他族群帶來機會碳權、面板、記憶體等可望有表現。

至於大盤動向，本周台股指數沿著10日均線呈現震盪上走態勢，國票投股指出，隨著FOMC會議結束，短線上市場上戒慎心態料將有所和緩，配合下周上市櫃公司月營收/2Q財報的陸續公布，推估指數應有機會啟動另一波攻勢。

（時報資訊 張嘉倚）

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