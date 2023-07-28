緯創出關首日走勢超鬼 網見1訊號喊還有戲

AI一哥緯創今（28）日解除分盤交易，「出關」首日走勢受矚目，早盤開低重挫後一路急拉，目前僅小跌1元至153元附近，且在半小時內，爆出逾7萬張的成交量，超越昨日1天的4.1萬餘張。資深網友分析，這是典型的爆量換手手法，大戶應該都還沒離場，即使短線拉回修正，重挫機率卻不大，AI股後市行情未完待續。

摩爾投顧分析師林漢偉認為，今日電子股成交比重回溫，AI主流股多空消息紛呈，盤中走勢較不整齊，且投信籌碼鬆動下，伺服器相關族群走勢待觀察，若盤中能夠開高走高，才代表法人買盤回籠。

至於緯創解除處置交易的首日表現，受惠美超微股價創歷史新高，相關個股仍有向上比價空間，但受法人心態影響，建議開盤先行觀望為宜，至於散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，持續高低基期輪動，記憶體股則受惠美光股價強彈，法人買盤有望陸續回流，較有機會反彈。

他也預期，台積電周五小漲小跌居多，受台幣與外資心態影響。半導體設備材料與先進封裝族群，短線創高後可能出現震盪，反觀低位階的封測股有機會出現補漲，維持多方輪動走勢。

資深網友則認為，緯創若解除處置後比處置前量縮，就代表往下走勢，反之爆天量就算是換手成功，但也有網友認為，緯創、廣達、英業達股價創高後，必然回檔整理，即使多方拼命拉，散戶沒有跟單就會回檔。

還有人認為緯創即使拉回，卻不至於大跌，頂多小幅整理，更推測主力大戶買入價格約在130元附近，目前看不出有拉高出貨的跡象，代表大戶資金尚未離場，不太可能跌破支撐。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

出關首日！緯創爆量大甩轎 雙線間震盪

緯創爆量跌 營邦登頂 台股早盤狹幅震盪

緯創明解禁更大尾？老手爆軋空殺多關鍵