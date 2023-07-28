7/28上市、櫃企業營運快報

今（7/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.富邦金(2881)今年在7月20日除息，僅6個交易日就完成填息。另外， Costco賣場即將在8/8起正式開放富邦Costco聯名卡獨家使用，引發富邦Costco聯名卡的新一波的辦卡熱潮。

2.永光（1711）受制全球經濟趨緩之影響需求不佳，6月營收年減15％，自結營業淨損17萬元，較去年同期減少4,223萬元，稅前淨利1,473萬元，較去年同期減少4,645萬元。

累計上半年營收年減19％，營業淨利0.52億元，年減78％，稅前淨利0.71億元，年減76％，每股稅前盈餘0.13元。

3.智冠(5478)董事長王俊博表示，智冠除了遊戲開發、Mycard金流等一站式服務外，著眼於美術視覺與音樂配樂是遊戲中不可或缺的元素，智冠決定在高雄打造遊戲音樂創作基地，能夠承接台、日韓及歐美等國際客戶訂單。

而打造遊戲音樂創作基地是王俊博退休前的心願，他希望玩家在體驗遊戲之餘，也能享受到頂級的遊戲配樂。此外，智冠今年也將推出專屬的遊戲音樂線上平台，匯集各式風格的大量音樂素材庫，滿足遊戲與數位內容業者全面性的音樂需求。

4.晶睿通訊(3454)第2季及上半年財報出爐，由於第2季業外收益較少，單季稅後盈餘為1.28億元，季減2.98%，累計上半年每股盈餘為3元。

5.興櫃航運股台灣虎航（6757）最快8月15日在創新板掛牌交易，將於7月31日起至8月3日進行上市前詢價圈購作業，詢價圈購價格區間為每股42.6至46元，8月7日訂價，主辦承銷券商為台新證券。

6.仁新醫藥（6696）28日表示，由子公司Belite（那斯達克股票代碼：BLTE）進行的Tinlarebant（LBS-008）晚期乾性黃斑部病變全球臨床三期試驗「PHOENIX」，已成功在美國南加州眼科診所Retina Associates完成首位黃斑部地圖狀萎縮（GA）受試者收案，有機會成為第一個治療該疾病的口服新藥，搶攻逾二百億美元市場商機。