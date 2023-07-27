7/28盤前》AI挹注 這檔6月自結獲利倍增

台股今（7/28）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.全球封測龍頭日月光投控第二季財報繳出亮眼成績單，單季稅後純益達77.4億元，季增33％，EPS 1.8元，優於市場預期，累計上半年EPS 3.16元。財務長董宏思看好下半年營運，強調今年營運逐季成長看法不變，並預期封測及代工二大業務持續增長，明年先進封裝也可望高度成長。

2.台積電公布先進封裝新建廠消息後，美光也宣布將在台投入HBM3 Gen2先進封裝研發及製造。據了解，看好台灣半導體的製造能力與關鍵技術領先地位，全球記憶體大廠美光（Micron）確定重啟暫停的亞太物流中心計畫，預計第四季公布完整規劃案。經濟部官員證實，美光物流中心將落腳台中。

台積電預測人工智慧相關晶片需求，未來五年將以近5成的年增速率成長，先進封裝產能也持續擴展。因應生成式人工智慧趨勢，美光公布HBM3 Generation2先進封裝高階產品，預告將在台投入相關研發及製造。

3.美國聯準會（Fed）本月宣布升息1碼（0.25個百分點），聯邦基金利率區間升至5.25％～5.5％，會後聲明亦顯示今年底前降息可能性偏低，國銀與外銀都分析美國升息已「升滿升好」，7月極可能是最後一次升息，國泰世華銀並預估明年股、債市都將有復甦行情可期待。

4.軟板大廠台郡第二季財報受惠雙率雙升的帶動，第二季每股稅後純益（EPS）1.75元，季增465％，惟下半年步入傳統旺季，但在高通膨衝擊終端需求之下，公司同步下修2023年全年展望以及資本支出，並暫緩赴東南亞設廠，今年將以精實成本、維穩獲利為目標。

5.人工智慧大爆發，除晶片製造商輝達、AMD之外，台廠因中美貿易大戰，意外成最大AI軍火供應商，ODM、滑軌、機殼、散熱、PCB、CCL等供應鏈打造了產業一條龍模式，吸引全球CSP（雲端服務供應商）爭相下單，台灣伺服器更占了全球市場供應鏈的九成，是名副其實的「伺服器王國」。

6.電源管理IC廠虹冠電（3257）27日公布第二季財報並召開法說會，繳出第二季EPS 1.02元成績單，較上季0.38元大幅成長165％，總經理林保偉表示，電競及遊戲機應用成長動能，挹注第二季成長，下半年業績將延續、旺季更旺。法人估計，隨電源供應器ATX 3.0新規格換代需求，全年營收規模上看10億元、年增率達8成以上。

7.面板、記憶體「雙D」族群27日受惠產品報價陸續止跌，預料市況最差情形已過，法說釋出正向展望，在AI鏈釋出資金活水之下，激勵買盤簇擁，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）同步爆量大漲；南亞科（2408）、華邦電（2344）皆上漲逾半根停板。

8.美系三大CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Google母公司Alphabet和Meta，接連於最新一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務，台廠一線伺服器供應台廠包括緯穎、廣達及英業達，下半年在雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品之出貨動能，亦可望在客戶需求明朗下，進一步加溫。

9.大江（8436）在營運漸入佳境中，上半年繳出稅後純益3.72億元的翻倍成長成績單，EPS達3.19元。預期大江下半年營收將優於上半年，且隨著美國高速機上線，歐美新客戶和新訂單加持，法人看好今年EPS有機會挑戰8元，重回生技股高獲利行列。

10.AI巨浪來襲，帶動高密度／高性能記憶體需求增加，加上三星及SK海力士財報揭曉，減產帶動記憶體供需轉為正向，加上美光日前宣布推出第二代HBM3（高頻寬記憶體）產品；整體而言，下半年記憶體市況看法需求回復，台記憶體廠營運有望受惠價格跌幅縮小而觸底反彈。

台系記憶體族群27日股價齊步反彈，商丞、愛普*、聯陽同步拉上漲停板價，群聯、十銓漲幅逾7％，南亞科漲幅逾5％，華邦電、晶豪科、威剛、點序等漲幅逾5％。

11.為加強去庫存，供應鏈傳出大陸官方不再核准新的大型LCD投資案，LCD投資將在天馬8.6代線止步，加上市調機構Omdia公布5月LCD面板出貨加權平均尺寸首次突破50吋，電視面板採購和終端銷售呈現尺寸擴大的不可逆趨勢，LCD產業的供給側、需求端正同步改善，有助於產業築底反彈。

12.美國聯準會（Fed）26日宣布一碼符合市場預期，道瓊指數連續14天上揚，27日台股面板、碳權相關族群接棒，金融股續漲，外資買超金額擴大到104億元，指數上漲79.27點以17,241.82點作收，成交金額3,553億元，投資專家預期，AI擔綱這一波電子主攻隊，盤面上震盪換手健康輪動，以化解去年俄烏戰事發生以來17,300～17,400點高檔套牢區壓力，指數挑戰17,700點。

13.群創（3481）昨（27）日公布第二季財報，單季稅後淨損57億元，連續第三個季度虧損收斂，每股稅後淨損0.6元，群創看好需求逐漸回溫、庫存趨向健康以及產能調控之下，下半年營運可望優於上半年。

惟今年上半年高通膨導致終端需求疲軟，友達（2409）、群創上半年虧損皆逾百億，群創上半年稅後淨損134.7億元，每股稅後淨損1.41元；而友達上半年赤字達157.17億元，每股稅後淨損2.05元，合計面板雙虎上半年虧損達291.87億元。（轉機看待）

14.是方電訊（6561）27日公布上半年財報，受惠於四大產品線同步穩定成長，上半年營收15.96億元、相較去年同期成長5.3％，稅後淨利4.4億元，每股稅後純益（EPS）6.23元，年增10.3％，雙雙創下歷史新高。

15.生技股王保瑞董事長盛保熙27日指出，中美關係的現況，給了台灣生技業3～5年機會，不少標的售價出現大折扣，保瑞目前鎖定併購美國的CDMO廠和優質規模較大的藥廠，部分已進入洽談，「今年不會讓大家失望！」

16.上市櫃公司的第二季財報陸續發布，適逢台股指數衝高至17,200點以上，個股因財報發布而劇烈波動，特別股價沉寂許久而第二季財報繳出季增的個股，在市場追買下股價大幅度反應，如27日的IC設計股天鈺（4961）股價拉出久違的漲停價。

台股進入法說周，上市櫃公司開始陸續揭露第二季財報，截至27日為止，統計第二季稅後純益優於第一季呈現季增，並以27日股價漲幅排序有和康生、華泰、台光電、天鈺、台燿、虹冠電、德微、互動、力旺、精測、頎邦、信邦、亞信等。

17.亞洲生技大展27日登場，吸引產官學研醫界爭相「秀技」，台塑生醫展示超過13項的新創研究，總經理劉慧啟透露，自主開發的「新冠／流感病毒二合一快篩」，將插旗日本市場，而應用外泌體對於「神經退化疾（阿茲海默病與帕金森）」治療也有不錯的成果。

18.特殊應用晶片（ASIC）指標廠創意（3443）27日公布第二季財報，稅後純益達8.38億元，季減約1成，EPS 6.26元，累計上半年EPS 13.23元，創同期新高。其中，上半年人工智慧（AI）相關應用占整體營收比重約9％，先進製程營收比重達3成。

法人認為，在AI熱潮下算力的要求提升，ASIC較通用型晶片功耗表現更佳，後續AI案件（5／7nm）量產貢獻將顯著提升。

19.大陸政府表態將調整優化房地產政策，讓散裝航運市場信心大增，波羅的海乾散裝運價指數BDI連著26、27日大漲，漲幅合計14％至1,097點，不僅重返千點大關，且將挑戰1,100點大關，激勵散裝航運族群27日股價齊漲，海岬型船為主力的中航亮燈漲停，裕民也上漲4.72％，新興、四維航、台航、慧洋-KY等也上漲2％至3％。

20.近期投信逆勢連6日以上至15日以上買超佳世達、力成、建準、光寶科、精成科、京元電子、新唐、瑞昱、新普、致伸等股，在連買期間都各買超3,000張，佳世達連8日買超共1.53萬張最多。

21.氣動元件廠亞德客-KY（1590）第二季財報出爐，稅後純益17.04億元，創歷年單季次高，每股稅後純益8.52元；累計上半年稅後純益33.26億元，創同期新高，每股稅後純益16.63元。儘管按往例第三、四季出貨都會下滑，但亞德客樂觀，隨大陸經濟環境好轉，期待下半年營收及成長率都優於上半年。

22.貨櫃海運美國、歐洲線8月1日運價同聲喊漲，是這波經濟景氣反轉以來首次。貨代業者27日接獲最新報價，美國線8月1日起每40呎櫃運價喊漲300～400美元，美西線運價漲至2,000美元，美東線運價漲至3,000美元上下，漲幅逼近2成。

同時，歐洲線8月1日起運價也喊漲400～500美元，每40呎櫃漲至1,600美元上下，漲幅4～5成。歐、美線同步喊漲成功，將有助於長榮、陽明、萬海及貨代業第三季營運表現。

23.中華精測（6510）第二季財報逆轉勝，單季獲利由虧轉盈，第二季稅後純益0.35億元、每股稅後純益（EPS）1.07元，相對第一季虧損0.31億元營運明顯回升，該公司表示，第三季受到新產品持續貢獻，雖然整體終端市場需求遞延，但第三季營運可望持續溫和復甦。

24.美國聯準會（Fed）27日再升息1碼，美元利率來到5.25％的22年來新高，但市場預期升息進入尾聲，資金開始急尋「鎖利」工具，銀行客戶資金瘋狂湧入高利定存與美元長天期債券，銀行一推出美元優利定存，額度往往數天就搶光，債券銷售更是雙位數成長。

25.中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布最新調查結果，7月消費者信心指數（CCI）總指數68.39，較上個月上升1.73，自5月以來連續三個月上升，與去年同期比較也上升5.34，且這次調查六項分項指標全部上升，重見今年1月、2月時的信心回籠。

26.裕隆集團瞄準全球充電站商機，海外市場繼新加坡後，將續有斬獲！去年底與新加坡地鐵公司（SMRT）旗下子公司騰越（Strides）組成的ChargEco充電聯盟，共同標得新加坡政府公共電動汽車充電站標案後，據悉雙方將攜手開展新加坡以外市場，成為裕隆集團充電站事業在海外進軍的第二個國家。

27.半導體驗證分析廠宜特（3289）第二季營運加溫，該公司董事長余維斌表示，2023年接獲許多AI及車電的應用大單，雖第二季業績已揚升，但預期下半年營收及獲利將開啟另一波成長動能，全年營收及獲利將續創歷史新高，特別在AI及車電2024年營運比重提升至5成以上的貢獻下，2024全年獲利可望挑戰年增3成水準。

28.中華電信27日正式通過國際氣候變遷權威組織-科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾，並設定2030年溫室氣體範疇1、2相較基準年2020年減碳50％，2050年前達成淨零排放，呼應IPCC全球控制升溫1.5°C的減排路徑，實踐全球共同的氣候目標。

29.日媒27日引述知情人士報導，曾經的中國智慧手機巨頭華為，正與中國晶圓代工龍頭中芯國際合作，在未來幾個月內，將其設計的5G晶片投入量產。此舉或將讓華為走出在2020年遭美國制裁後，無法取得5G晶片等最先進產品的困境。

30.考量經濟成長出現遲緩，必須做出因應，行政院近日召開擴大內需會議，盤點投資、消費、出口措施，希望能夠促進成長動能。其中以經濟部預計投入65億元，整合服務業升級與節能轉型的各項計畫為最大宗。

31.德國汽車業巨擘福斯汽車集團26日宣布，旗下福斯品牌及奧迪品牌分別和大陸本土車廠小鵬汽車、上汽集團達成戰略合作，將在大陸推出更多電動車型。同時，福斯汽車集團將投資小鵬約7億美元，並獲取約4.99％的股權。

32.美國商務部27日公布第二季國內生產毛額（GDP）初值，多虧就業市場強韌支撐消費支出，加上企業擴大投資，季增年率達2.4％優於預期，相較第一季加速擴張，淡化美國步入衰退的隱憂。

33.雖然聯準會（Fed）主席鮑爾對於後續升息選項仍預留空間，不過根據芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人押注Fed在9月例會將有高達8成機率按兵不動。

34.美國聯準會（Fed）仍在升息，銀行可望「旺到年底」。Fed在7月繼續升息，今年以來已升息4碼，基準利率來到5.25～5.5％，相較台灣今年僅升半碼，重貼現率為1.875％，台美利差愈拉愈大，銀行的SWAP（換匯交易）今年可望大豐收，將有助國銀獲利創新高。

35.美國費城半導體指數27日大漲68.89點或漲幅1.86%，收3768.27點。包括美光、輝達、德儀、AMD及艾司摩爾（ASML）等都臉色紅潤。

36.榮剛（5009）受惠於航太產業訂單熱絡，上半年業績逆風高飛，第二季每股稅後純益（EPS）達1.20元，累計上半年稅後純益11.54億元、年增28.95％，EPS達2.4元，再創同期新高。

37.八貫（1342）拓展業務版圖、優化產品組合策略發酵，航太救生、軍工應用等高毛利產品占比提高，第二季毛利率、營業利益、稅後純益齊創新高，單季稅後純益1.4億元、年增12.3％，EPS達2.01元，明顯超越今年首季的1.49元；累計上半年營業利益2.8億元，稅後純益2.5億元，EPS達3.5元，均創同期新高。

38.隨油價持穩墊高，石化上游原料苯價每噸強彈55美元，乙、丙烯價也攀揚20、10美元，烘托SM及五大泛用樹脂最新現貨報價漲聲連連。SM勁揚34美元，每噸報價達999美元；EVA彈升25美元，報價醞釀挑戰1,500美元關卡，相關生產廠台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）等塑化族群收益進補。

39.散熱股拜AI伺服器之賜，檔檔翻身成股神，就連2023年的填息行情表現也令人刮目，繼息值較低的曜越（3540）展現一日填息的神功後，27日除息的力致（3483）也展現秒填息的實力，迄今已除息的散熱股已過半，檔檔宣告全數填息，且填息率以倍數計者不計其數。

40.封測廠頎邦（6147）第二季稅後純益14.22億元，季增113.5％，較2022年同期衰退20.47％，第二季每股稅後純益1.93元。下半年半導體封測產業仍看緩步回升，市場看好頎邦第三季營運可望較第二季加溫。

41.致伸（4915）27日舉行法說會，雖然大環境不佳，但透過產品優化和加強管理，第二季營收160.7億元，季增9.5％，毛利率15.9％，年增2.4個百分點，改寫歷史新高，預估第三季毛利率和營業利益率持續成長。

42.AI驅動超高速材料需求，網通邁向800G交換器世代，也帶動材料升級，兩大驅動力，將成為銅箔基板（CCL）廠台燿（6274）未來成長的雙引擎。

43.伺服器機殼廠營邦（3693）受惠AI需求大幅顯現，客戶拉貨力道強勁，帶動6月獲利大幅成長。根據重訊公告，公司自結單月營收達8.18億元，年增35％，稅後純益1.07億元，年增102％、EPS 2.75元，年增98％，繳出倍增亮眼成績，且獲利增幅明顯優於營收。

由於近期科技巨頭積極跨入AI爭霸戰，推升AI伺服器應用爆發，營邦扮演重要機殼供應鏈角色，出貨動能強勁，今年上半年營收達34.06億元，年增63.95％。且根據公司自結獲利來看，毛利率料有顯著提升，法人研判為公司AI高階伺服器機殼出貨占比提升，產品組合優化所致。 (閱讀全文)

44.仁寶（2324）旗下神寶醫資與集團子公司奔騰智慧生醫，共同開發的手持式超音波產品，獲得泰國食品和藥物管理局認證，將正式進入泰國市場並獲取訂單，代表著仁寶集團進軍國際智慧醫療海外市場的重要里程碑。

45.據統計，非電族群27日價量齊揚、且外資買超3,000張以上有17檔，包括新光金、國泰金、開發金、農林、華航、臺企銀、總太、華紙、長榮航、元大金、三商壽、富邦金、大成鋼、中石化、裕隆、台耀、東陽等。

B.利空因子：

1.投信27日再賣超台股集中市場，累計連11個交易日賣超，寫2017年12月初、即5年半來平高，累計賣超金額195億元，超越2005年底至2006年初連15日賣超合計192億元，刷新歷史紀錄；而投信對個股操作也大汰換。

據統計，投信鎖定緯創、中興電、台塑、遠傳、南亞、寶成、群創、世界、仁寶、遠東新、中華電等連8日以上至23日賣超，且這些個股在連續賣超期間都各賣超1萬張以上。緯創連11日賣超近4.37萬張最多。

2.美國聯準會（Fed）結束兩天決策會議後，台北時間27日凌晨一如外界預期宣布升息1碼，也讓基準利率升抵22年高點。然而在市場樂觀預期這將是本波升息週期的最後一升時，主席鮑爾卻大潑冷水，強調不排除9月還將進一步升息。

3.美國再次預告將對中國採取管制措施，即將訪中的美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）示警，中國的補貼政策會導致成熟晶片產能過剩，美國將要攜手盟國解決該問題，並協調共同推出管制措施。

4.華爾街股市主要指數27日多收低，道瓊工業指數終結連續13個交易日走揚的漲勢，主因市場再度擔心起升息。

此前美國官方公布，今年第2季經濟成長率2.4%，超乎各界預期，美債殖利率隨後攀升。

道瓊工業指數下跌237.40點或0.67%，以35282.72點作收。標準普爾500指數下滑29.34點或0.64%，收4537.41點。科技股那斯達克指數下跌77.17點或0.55%，收14050.11點。

5.繼美聯準會升息1碼後，歐洲央行27日也跟進升息1碼，連續第九度升息，使歐元區存款利率達到3.75％，創下22年新高。由於7月決策早在外界預料中，如今市場焦點轉向9月是否再升息。但近日多項數據顯示歐元區經濟走下坡，導致分析師對未來政策走向看法紛歧。

6.美國聯準會如市場預期升息1碼，且未排除9月繼續升息的可能，對壽險業業績是「雪上加霜」，美元利變保單宣告利率就算已拉上4％，仍是不敵美元定存及債券，上半年衰退幅度恐逾3成，投資型保單7月新制上路增添銷售難度，也難有起色，壽險全年新契約保費恐不到7,000億元，創17年新低。

7.最新出爐的2023年第二季國泰全國房地產指數顯示，全台七都預售屋市場較上一季「價量俱漲」，相較去年同季為價漲量穩，開價及成交價雙雙創高，且全國每坪平均房價達49.54萬元，也再度刷新史上最高紀錄，令市場人士跌破眼鏡。不過地政學者張金鶚認為，應是平均地權條例修正案上路之前的買盤湧入，房市偏熱不排除是短期現象，不宜過度樂觀。

8.實價登錄2.0制度實施後，預售屋成交資訊須在簽訂買賣契約書後30日內申報，成交行情愈趨透明，預售屋的議價空間因此愈來愈小。據專業市調機構資料顯示，雙北及桃園今年第二季預售屋及新成屋市場，平均議價率同步創新低，北市平均議價率10.36％、新北9.79％、桃園9.09％。

在預售屋實價登錄及檢舉獎金制度建立後，預期「開價嚇死人、成交笑死人」的交易方式將走入歷史。

9.中央研究院經濟研究所27日發布「2023年臺灣經濟情勢總展望之修正」，民間消費為支撐今年經濟成長的主要支柱，預計下半年民間消費成長率仍有5個百分點以上，但觀察第一季實質GDP年成長率-2.87％，外需仍趨於疲軟，因此今年實質經濟成長率預測向下修正至1.56％，較去年12月下旬估測的2.41％，減少0.85個百分點。

10.國發會27日公布景氣報告指出，受外貿衰退、廠商信心未明顯改善的影響，6月景氣亮出連續第八個月藍燈，此外，景氣領先指標連續第四個月下滑，跌幅擴大至0.63％，顯示國內景氣仍舊疲弱。

11.歐洲鋼鐵協會（Eurofer）26日表示，受到能源價格居高不下、需求持續低迷的影響，歐盟2023年鋼鐵需求可能下滑3％，跌幅高於今年5月時預估的1％，但明年需求可望回溫。

12.日本共同社引述消息人士透露，中國北部的海關部門，近日針對日本進口點心和酒類等食品飲料清關有所延遲，原因不明。由於中國海關從本月上旬起，特別針對日本產的水產品加強放射性物質的全面檢測，市場認為可能和日本即將排放核廢水入海有關，憂心檢測將擴大到其他領域。

13.大陸國家統計局27日公布最新全國規模以上工業企業利潤表現，6月年減8.3％，上半年年減16.6％，降幅均連續四個月縮小，顯示企業利潤正穩步恢復。展望下半年，專家指出，工業企業利潤降幅或將繼續收窄，但企業仍會面臨內外需及房地產不振等壓力。

14.中國本月初宣布將對鎵、鍺等重要半導體與軍用原料進行出口管制，將在8月1日生效，相關消息衝擊全球。為應對此情況，美國國防部表示，有意和美國、加拿大的企業簽署合約，回收採購鎵原料。

15.大陸官方為穩經濟擴大地方債發行，致使地方債餘額大幅攀升。不僅2023～2025年將面臨到期高峰，年均到期量將高達人民幣（下同）3兆元左右，預估到今年底地方債務餘額將逼近40兆元，續創歷史新高，地方債的風險再引關注。

16.新光人壽上半年稅後虧損逾百億元，為強化資本適足率（RBC），新壽27日公告將私募發行普通股70億元，同時發行10年期累積次順位普通公司債100億元，現增、發債雙管齊下，力拚年底前資金到位。

17.新冠疫情衝擊，更甚於全球金融海嘯影響！根據逢甲大學「統計行銷研究小組」持續15年進行逢甲商圈發展調查發現，去年逢甲商圈的人潮流量僅剩556萬人次，與全盛時期逾千萬人次相較，人潮不僅萎縮了一半，且創下近15年來最低點。此外，逢甲商圈整體營業額預估僅約49.6億元，與巔峰時期的破百億元相較，同樣腰斬！

18.士紙（1903）土地資產開發下半年將有新進度，加上手握逾4萬坪林地，土開加上碳權雙題材，激勵股價短線飆升，達公布注意交易資訊標準，27日公告自結6月營收1,415萬元，月增14.4％、年減4.75％，淨損1,175萬元、年減34.19％，每股虧損0.05元；首季淨損3,672萬元，每股虧損0.14元。

19.韓國政府去年底為了迅速應對全球供應網危機狀況，將稀有金屬的儲備目標擴大到了100天份（鈷為180天），增加了近2倍。但鋰的儲備量仍然不到6天。台大政治系教授左正東27日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，現在全世界很多國家都把貿易武器化，而全世界最大宗生產鋰電池的就是中國大陸，當韓國的鋰存量愈低，對中依賴程度高，就處於比較脆弱的狀態。

20.大陸恆大汽車終於公布財報，2021、2022年累計虧損840.08億（下同，人民幣。約台幣3700億元），負債總額高達1838.7億元（約台幣8035億元），現金資產僅剩2.2億元。去年7月推出首款「恆馳5」電動車，因資金問題停產，截至今年5月，只賣出1000輛（換算1天只賣3.3輛），堪稱史上最慘。

21.台積電美國廠4奈米量產時間從2024年延至2025年，蓋廠進度不如預期是主要關鍵，尤其美國員工的特性難以適應台積電的高壓文化，進而拖慢了設廠節奏。吳子嘉分析美國製造業低落的原因，直指美國人過去40年都在炒股票，沒有做對公司、生產力有益的事情，從張忠謀曾說過的1句話就得到驗證。

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