7月27日一分鐘強弱勢股

7月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華紙（1905）

9.95

碳權概念股強勢攻堅，外資及自營商買超8,544張

菱生（2369）

9.94

低價封測股外資轉賣為買超226張

華泰（2329）

9.90

AMD概念股帶量創波段新高，外資再買超1.21萬張已連三日加碼

聯陽（3014）

9.77

法人買超1,322張連三日加碼，股價帶量創波新高

研揚（6579）

9.27

產業前景看好吸引買盤追價，股創續創波段新高

友達（2409）

8.08

法說報喜下半年業績有轉機，法人買超8.01萬張已連三日加碼

南亞科（2408）

6.41

DRAM股轉強帶量上攻，外資轉買超5,332張

山富（2743）

5.97

波段股價拉回整理後上攻，投信連12日買超

麗清（3346）

5.63

股價震盪攻堅站上五日線將挑戰前高57.5元，外資買超1,970張

資通（2471）

5.42

股價連兩日攻堅站上月線，但外資連兩日順勢調節776張

表：證券新聞中心

7月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

弘塑（3131）

5.71

外資再賣超555張已連四日減碼，股價跌破五日線及600元關卡

長佳智能（6841）

5.02

股價震盪拉回將回測月線，但外資轉賣為買超376張

微星（2377）

3.69

近期股價創高後拉回整理，投信連三日調節497張

欣興（3037）

3.54

股價震盪拉回跌破五日線，外資轉買為賣超6,864張

宏碁資訊（6811）

3.31

近期股價連續創高後回檔整理，但雲端服務商機前景仍看好

華碩（2357）

3.00

股價創高後連三日回檔修正，但外資再買超1,481張

英業達（2356）

2.71

股價連續攻堅後拉回整理，外資單日再加碼6,327張

信驊（5274）

2.63

股價維持五日線上下震盪，但法人連兩日賣超233張

致茂（2360）

2.17

股價持續高檔區震盪將回測月線，外資連兩日賣超580張

儒鴻（1476）

1.80

近期股價連續攻堅創高後拉回，股價仍高於五日線

製表：證券新聞中心

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