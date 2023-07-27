7月27日一分鐘強弱勢股
7月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華紙（1905）
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9.95
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碳權概念股強勢攻堅，外資及自營商買超8,544張
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菱生（2369）
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9.94
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低價封測股外資轉賣為買超226張
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華泰（2329）
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9.90
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AMD概念股帶量創波段新高，外資再買超1.21萬張已連三日加碼
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聯陽（3014）
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9.77
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法人買超1,322張連三日加碼，股價帶量創波新高
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研揚（6579）
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9.27
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產業前景看好吸引買盤追價，股創續創波段新高
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友達（2409）
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8.08
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法說報喜下半年業績有轉機，法人買超8.01萬張已連三日加碼
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南亞科（2408）
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6.41
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DRAM股轉強帶量上攻，外資轉買超5,332張
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山富（2743）
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5.97
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波段股價拉回整理後上攻，投信連12日買超
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麗清（3346）
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5.63
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股價震盪攻堅站上五日線將挑戰前高57.5元，外資買超1,970張
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資通（2471）
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5.42
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股價連兩日攻堅站上月線，但外資連兩日順勢調節776張
製表：證券新聞中心
7月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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弘塑（3131）
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5.71
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外資再賣超555張已連四日減碼，股價跌破五日線及600元關卡
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長佳智能（6841）
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5.02
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股價震盪拉回將回測月線，但外資轉賣為買超376張
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微星（2377）
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3.69
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近期股價創高後拉回整理，投信連三日調節497張
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欣興（3037）
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3.54
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股價震盪拉回跌破五日線，外資轉買為賣超6,864張
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宏碁資訊（6811）
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3.31
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近期股價連續創高後回檔整理，但雲端服務商機前景仍看好
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華碩（2357）
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3.00
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股價創高後連三日回檔修正，但外資再買超1,481張
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英業達（2356）
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2.71
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股價連續攻堅後拉回整理，外資單日再加碼6,327張
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信驊（5274）
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2.63
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股價維持五日線上下震盪，但法人連兩日賣超233張
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致茂（2360）
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2.17
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股價持續高檔區震盪將回測月線，外資連兩日賣超580張
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儒鴻（1476）
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1.80
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近期股價連續攻堅創高後拉回，股價仍高於五日線
製表：證券新聞中心
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