AI應用商機浮現 專家籲選股要注意這幾點

操作策略

美國聯準會(FED)利率政策動向最新結果公布，干擾美股短線行情變數消除其中一個；美股道瓊工業、S&P 500、Nasdaq、費城半導體等指數，持續中多格局未變；美股超級財報週進行中，靜待盤面多檔重點指標股財報公布結果，後續仍有待追蹤觀察。

AI伺服器硬體股高檔震盪加劇，AI應用軟體股乘風而起。搭配碳盤查、智慧醫療、智慧生活等等題材不斷擴散發酵。漲時重勢，只要型態與籌碼沒有被破壞，只要指標股輝達(NVDA)多頭趨勢不變，不必預設立場。

台積電擴產CoWoS急急如律令，相關供應鏈受惠大漲，有富爸爸加持的隱藏版小金雞，更值得注意。2023亞洲生技大展登場，其中最大區塊CDMO，正在孕育另一座護國神山—生技製藥界的台積電。而智慧醫療相關熱門企業，搭上台股AI風潮，成為投資人關注的焦點。

車電、網通族群長多趨勢未變。而上半年營收創高，全年獲利有望續增，股價表現卻相對落後的，下半年可望討回公道。如果仍想要卡位熱門AI概念股，月、季線乖離率尚未過大是必要條件。

7月14日至27日進行分盤交易的AI指標緯創，出關後的表現，攸關AI概念股後市。

因此，建議維持多單部位70%水位，整體操作水位為70%。

觀察指標

★多單標的：本益比基期低，產業趨勢向上，法人看好全年獲利有望續增類股，以及伺服器股、車用電子股、電動車概念股、網通股等續抱；建議新增多單標的：月、季線乖離率尚未過大AI概念股。

★空單(避險)標的：無。

大盤後勢看法

美股四大指數都在布林通道中線(20MA)以上震盪盤堅，以道瓊工業指數與標普500創高最強，那斯達克與費城半導體指數則守穩月線以上。而就月線指標來看道瓊MACD柱體剛要翻紅，標普500、那斯達克與費城半導體指數則已翻紅，後市中多趨勢不變。

台股加權指數重新站上所有均線，月線MACD黃金交叉柱體翻正，中多格局仍舊未變，多方持續主導盤勢動向。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1196期 理周投研部）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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