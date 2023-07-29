搭上AI雙利多題材 分析師曝這檔潛力大

微軟生成式AI平台開始收費，商業模式逐步成形，緯軟母體公司緯創卻與微軟(Microsoft)醫療平台緊密合作，未來也有機會擴大，可望間接受惠，產業趨勢題材性話題性十足。

專注資訊服務商緯軟(4953)連日攻漲股價7月26日站上168元，法人指出，該公司在人工智能(AI)狂潮下，搭上近日受多頭資金點火標的智慧醫療與生成收費兩大產業新趨勢，激勵股價攻漲，以現增承銷價與七月二十五日漲停價155元計，每張賺逾七萬，但今年五月辦理現金增資，預計七月二十八日增資股撥券，原先市場憂慮的增資股賣壓一旦突破，股價後市上攻將不再有束縛。

法人表示，緯軟現金增資共發行486張新股，每股承銷價92元，預計二十八日撥券，當天若能不畏增資股賣壓出籠，股價堅守高檔，那麼價價已來到168元突破前波高點，後市上攻就無阻力，持續攻漲應可期。

緯軟累計上半年營收達41.82億元，年增10.68%，單月營收維持在7億元水準，下半年預計在大陸市場逐月回溫下，有機會月月營收雙增長。題材性更有兩大需求持續發燒，其一是本週生技醫療展，該公司在AI醫療影像的領域已有應用實例，對器官影像進行偵測與切圖，將肝臟、脾臟病變的影像判讀正確率從82%大幅提升到96%，為目前資本市場焦點逐步由AI上游製造，轉移至下游商業應用，而AI醫療是最具實質效益的項目。

緯創與微軟醫療平台緊密合作

其二是，微軟生成式AI平台開始收費，商業模式逐步成形，緯軟雖未直接受惠，但母體公司緯創卻與微軟(Microsoft)醫療平台有緊密合作，未來也有機會擴大，因此產業趨勢題材性話題十足，加上還有基本面的保護，股價欲小不易。

理周投研部表示，緯軟在增資股二十日抽籤前即呈現盤整情形，之後即直接上攻突破前波高點，以今年每股稅後獲利8.27元計，目前本益比也僅十九倍，因此二十八日增資股出籠股價未見回檔，那麼預期仍有上攻可期。

法人指出，緯軟股價自七月初從113元起漲，量能也持續放大，就技術線型來看，五日均線呈直線上攻，是非常穩健的一檔個股，觀察二十八日若增資股出籠短線獲利賣壓不破十均線，表示多頭資金仍在，發動再一波攻漲的機會相當大。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1196期 陳春霖）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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