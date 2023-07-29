千年一遇！專家曝AI影響力遠超航海王

趨勢+公司價值，決定股價

市場只要看到爆量、長黑、重挫、漲停、分盤處置，股民們的心情便隨著大洗三溫暖，其實，短期股價容易受到市場情緒、媒體新聞、網路傳言上下浮動，但真正決定長線股價的是「公司的價值」。

有價值的好公司，衝上「趨勢的浪頭」，股價的漲幅，不能用過去的歷史來衡量，因為現在經歷的AI浪潮，是人類從來沒有遇過的，將改變全世界人類的生活方式，所以不要預設立場，缺乏想像力的人，只會錯過這次「千年一遇的機會」！

AI無所不在

超微執行長蘇姿丰：AI還在早期發展階段，至少還有五到十年快速發展的光景，光是未來三至五年整體潛在市場規模高達1,500億美元，「未來五年AI將無所不在」。

如果你以為AI伺服器的商機，僅止於資料中心、企業換機潮，換完就沒有的想法，建議好好思考蘇姿丰說的AI無所不在，終端應用到底範圍有多廣？好好想一想，為什麼她說，AI還在早期發展階段？多少國家在AI領域想爭搶龍頭地位？願意花多少鉅資投入？

台灣企業的黃金機遇

輝達創辦人黃仁勳：AI已從根本上重塑電腦，這將是電腦產業的一次重生，我們正處於一個重大技術時代的開始，強調1984年是畢業完美的一年，我預測2023年也將是如此，這是台灣企業的一個黃金機遇。

黃仁勳說的：AI已從根本上重塑電腦，沒錯，不只資料中心採用AI伺服器，里歐認為新的AI電腦將取代全部的舊型個人電腦，未來十年內每一台電腦都會內建AI功能，例如：微軟Win11系統將內建Copilot，將來家家戶戶都會有AI機器人，2023年將是人類史上最重要的一年。

最近黃仁勳「地球-2」計畫：採用AI、高速運算預測氣候，NVIDIA的GPU可將效能提升至二十四倍，甚至可以改善能源效率並降低成本，與傳統方法相比更準、更快。特斯拉執行長馬斯克表示：正在使用大量NVIDIA硬體來提供自駕訓練系統的動力，需求非常龐大，只要NVIDIA有貨，我們就立刻採購。

傾國家的力量發展AI

ChatGPT等大型語言模型只是一個小小的開端，里歐認為從自駕車到智能家居系統，甚至將來的人形機器人，馬斯克需要非常大量的晶片，跟他搶晶片的對象還有國家級的力量。

英國政府三月宣布投資約13億美元，發展超級電腦及AI研發，英國想爭奪歐洲AI首都，法國總統馬克宏承諾投資約17億美元發展AI產業，宣稱法國將「瘋狂投資AI研發與訓練」。

中東沙國AI大建設─沙國王儲穆罕默德四月宣布，將推動成立四處新經濟特區，目標是到2030年大數據、AI及資料中心投資達130億美元，聚焦發展新興及突破性科技，來自中東的訂單，將來對台廠的貢獻會很明顯。

中國阿波羅AI計畫

全球最年輕的白手起家億萬富翁，Scale AI公司華裔創辦人─王亞歷山大告訴美國會議員，中國政府為了成為全球人工智能(AI)領導者，正投下比美國高出三倍的資金，全力發展AI應用。

王亞歷山大表示：最快速、有效地將AI融入戰爭的國家就會獲勝，中國解放軍還大力投資AI自主無人機群、自適應雷達系統、自動駕駛汽車；2020年以來，中國已推出逾79種大型語言模型。

AI影響世界霸權地位

美國全力壓制中國發展AI，英法爭搶AI霸權，影響層面除了每一個人的日常生活，更關乎國力的變化，這樣深遠的影響與發展，跟因為疫情催生的航海王時代，長榮、陽明、萬海那種飆漲十倍，大舉投資新船、大買貨櫃，疫情解除後運力過剩的情境截然不同！

如果投資人用航海王的看法來看AI產業的趨勢，或者用傳統伺服器產業的思維來看AI伺服器的發展，那就大錯特錯，里歐認為這是千年一遇的機會，就看大家如何把握機會了！

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1196期 李春生）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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