7檔AI股外資倒貨 面板雙虎躍買超冠亞軍

美國聯準會昨宣布升息1碼，主席鮑爾仍保留升息空間，重申今年不會降息，美股道瓊連13紅，但那斯達克、費半指數都收黑。台股今天上漲79.27點，收17,241.82點，成交量下滑至3,496億元。廣達、緯創等AI指標股高檔拉回，由台積電、金融股等權值股撐盤。

今天外資買超103.31億元，投信賣超15.26億元，自營商買超8.95億元，合計3大法人買超97.00億元。

外資今天買超最多個股為面板雙虎，友達7.4萬張、群創5.68萬張，分別居買超前2名。友達法說會報喜，第二季虧損大幅收斂，對於下半年面板景氣樂觀看待，今天股價拉出長紅，漲幅達8％，創今年新高，群創同步大漲4.7％。

金融類股指數站上1,700點關卡，領先大盤創今年新高

今天金融股續強，類股指數站上1,700點整數關卡，領先大盤創今年新高，外資加碼新光金、國泰金、開發金，入列買超前10名。

外資持續布局高股息ETF，0056元大高股息敲進1.4萬張，連13買累計10萬6,236張，00878國泰永續高股息也加碼3,612張。

近期盤面熱門族群AI概念股，外資多站在賣方，今天入列賣超前10者包括欣興、光寶科、仁寶、建準。另外宏碁、廣達、緯創分別減碼3,597、3,528、2,615張。

法人表示，近期美股與台股上漲集中在AI族群，但在大幅飆漲後，市場開始檢視基本面評價及籌碼面，部分資金開始從AI股轉移至非AI、金融、傳產族群。至於AI指標股紛紛出現高檔長黑，投資人宜審慎，避免追高套牢風險。

外資今天買超上市個股前10名為：友達(2409)74,255張、群創(3481)56,883張、新光金(2888)43,527張、國泰金(2882)18,112張、開發金(2883)16,271張、農林(2913)16,270張、元大高股息(0056)14,461張、華航(2610)14,114張、元大台灣50反1(00632R)13,474張、華泰(2329)12,173張。

外資今天賣超上市個股前10名為：台新金(2887)7,767張、欣興(3037)6,864張、東元(1504)6,310張、陽明(2609)5,559張、光寶科(2301)5,200張、中信電池及儲能(00902)5,186張、輔信(2405)5,104張、第一金(2892)4,811張、仁寶(2324)4,769張、建準(2421)3,822張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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