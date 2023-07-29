論台股的兆元市值魔咒 廣達是長榮2.0嗎？

都說做股票最高指導原則：「價值投資，順勢操作」，一旦趨勢形成，時勢造股王。

歷代股王點將錄

1989年國泰人壽(現已併入國泰金控)創下1,975元的天價，成為台股第一檔挑戰一兆市值的股王，當年的台灣經濟最火熱的產業就是金融與地產，股王由金融股產生理所當然，1997年台灣轉型科技島，個人電腦問世，華碩掛牌第一年一張配一點五張的股利政策，創下890元的科技股天價，從此股王都由科技股產出，2000年的禾伸堂999元，同年的威盛市值也曾經突破一兆市值。

2002年聯發科以山寨機崛起，創下783元天價登上新股王，2006年宏達電以智慧型手機登上史上唯二的千元股王，並在2011年以更高價的1,300元讓股民解套的股王。

2017年iPhone 7讓大立光創下6,075元目前台股最高價，打破台股的千元魔咒，很明顯的從聯發科、宏達電到大立光，股王都是由手機產業誕生，但2021年的COVID-19疫情讓供應鏈產生瓶頸，手機產業進入飽和狀態，矽力-KY以3,030元擠下大立光，短暫成為股王。

很明顯的，股王都是從當紅的產業脫穎而出，毫無疑問的，未來就是AI產業當紅，不出意外，股王應該會從AI產業競爭而出，目前看來，緯創集團的緯穎2,045元、台積電集團的創意1,885元，以及世芯-KY 2,210元的贏面較大，現任股王信驊雖然沒搭上第一波AI熱潮，但是給點時間研發，後勢還是不容小看。

AI伺服器市值王

除了股王，還有權值王，台積電是當之無愧的權值王，同時也是最純的輝達概念股，第二季法說會上釋出未來五年AI的年均複合成長率達50%，台積電短期就算受困於手機庫存，但庫存總有回到健康水位的一天，所以台積電一定還有成長的空間。

撇開台積電，廣達可以說是AI伺服器的市值王，7月25日盤中以266.5元高價挑戰一兆市值失敗，放量收平盤，可以理解市場對於兆元市值魔咒的心理壓力，上次台股出現四檔兆元市值，是2021年的長榮，後來貨櫃輪景氣反轉直下，加上歷史上國泰人壽第一次登上兆元市值而股市崩盤，認為兆元市值是泡沫化的觀察指標。

今年半導體去庫存的股海明燈

同理，適用在美股，所以這次輝達的一兆美元市值也被華爾街看衰過，喊出小泡沫，結果就是震盪完後，輝達繼續成為當下AI的唯一贏家，一兆美元市值站穩一段時間。同樣的，台股也要適應一下新兆元市值俱樂部的新成員，沒有硬底子是站不穩的，台積電、鴻海、聯發科都佔據該領域的龍頭地位。

而廣達與長榮最大的不同就是，長榮是因為防疫造成貨櫃輪市場供需失衡，疫情不是經常出現，所以當COVID-19疫情已經結束，運價下滑，這是景氣循環股的特徵。但科技創新驅動的需求，往往是全面的世代更迭，影響的範圍廣大，絕非一、二年就可以反映結束的，就好比智慧型手機的趨勢，就讓宏達電五年內兩度衝上歷史新高。

更重要的是，基於國安的角度，美國四大雲端運算供應商排除中國的供應鏈，因為伺服器攸關安全及運算，連零組件也排除中國供應鏈，所以台灣的伺服器供應鏈因此明顯受惠，讓AI伺服器產業成為今年半導體去庫存的股海明燈，可以說，抱緊AI的大腿，人生爽開外掛。

微軟生態系全面導入AI

7月25日的微軟第四季(四至六月)財報是考驗AI多頭信仰的第一關測試。目前市場預期微軟2023年第四季營收年增率6.9%，這將比上一季7.1%的增速略為放緩，而EPS的預期年增率14.5%，與上一季的10.4%相比有了顯著改善。

由於微軟旗下的產品全面導入ChatGPT，市場預期微軟的營收將在未來幾季繼續復甦，上周(7/17-7/21)，微軟宣布了一個大動作，與Office軟體配套使用的新企業AI工具Microsoft 365 Copilot將額外向企業客戶收取每位用戶每月30美元的服務費用。消息宣布當天，微軟股價大漲+3.98%。

自與OpenAI合作以來，微軟已經將AI融入其現有技術解決方案和生態系統中，並作為未來發展的重心，例如：將bing作為ChatGPT的默認搜索引擎，將ChatGPT與微軟的生產力工具整合一起。

Azure雲已成為微軟的主要業務引擎，訓練ChatGPT需要使用大量算力資源，而微軟的Azure平台一直支持ChatGPT，允許開發人員輕鬆地將模型發布在Azure雲基礎設施上。隨著ChatGPT使用量的激增，微軟可以期待更多的客戶使用Azure來託管基於自然語言處理(NLP)工具的應用程式。

微軟和OpenAI在生成AI相關服務方面的市場領導者地位，可能會直接導致微軟雲部門收入的增加，投資者將更關注AI與微軟生態系統整合的進一步進展，以及人工智慧領域的持續創新。

英特爾推中國特供版晶片

7月25日廣達遭到外資賣出5,849張，當天外資賣超的前十名當中，有七檔屬於AI概念股，包括欣興、技嘉、台光電、雙鴻、金像電、光寶科等，除了本周是美國四大雲服務商的超級財報周之外，欣興、創意、光寶科等AI概念股也要舉辦法說會。

財報是個變數，但更重要的變數是，美國商務部之前說要針對中國AI產業進一步管制的議題，最近的傳言是八月初可能會公布新措施。類似的傳言在六月下旬時傳過一次，後來葉倫訪問中國，接著美中針對氣候議題也協商，所以這則潛在的利空並沒有發生在七月，也因此可以理解市場謹慎對待AI股的大漲。

不過筆者認為，應該不至於全面禁止輝達與超微的GPU賣給中國，因為最近英特爾推出中國特供版Gaudi2晶片，性價比超H100，其與浪潮資訊聯手開發AI伺服器，Gaudi2中國首批還將與百度智能雲、紫光新華三、超聚變等公司合作。

缺芯漲價 主角換成AI晶片

既然英特爾能賣AI晶片給中國，那麼美國有什麼立場可以禁止輝達與超微也賣AI晶片給中國呢？難道就因為這兩家的CEO都是華人背景？

筆者推測輝達本季的財報也會繳出亮麗的數據，其中之一的理由就是，最近輝達A800晶片在中國市場一周漲價超30%，甚至傳出有價無市。聯想集團在MWC上海展上表示，搭載A800晶片的高端伺服器交期十個月，可以說COVID-19疫情期間的缺芯漲價的故事，主角從車用晶片換成了AI晶片。

而且今年六月開始，輝達H800晶片正式大規模行銷，市場揣測輝達趁機進行飢餓行銷，即減少A800晶片的出貨，推銷更賺錢的H800晶片。一顆H800的單卡GPU價格高達二十餘萬元人民幣，遠高於漲價後的A800晶片價格。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1196期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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