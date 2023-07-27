投信連11賣緯創 改敲第一金等4檔金融股

投信持續逢高調節台股，今（27）日小賣15.26億元，其中AI一哥緯創雖連11賣，但已掉出前10大賣超榜，調節手筆縮至884張，但大砍中鋼、智原等10檔，轉敲建準、聯電，並布局第一金等4檔金融股。

觀察投信今日買賣超名單，買超前10名中，以建準3,281張最多，第一金2652張居次、聯電2,525張排名第3，其他依序為光寶科2,027張、友達1,597張、力成1,488張、群光1411張、中信金1,111張、富邦金1,081張與永豐金1,029張，日敲都逾千張。

至於賣超前10名部分，以中鋼狠砍6,310張最多，欣興3,127張居次，其他包括智原1,622張、光罩1,464張、金像電1,383張、健策1,345張、勤誠1,149張、大聯大1,037張與晶技961張。

展望台股後市，統一中小基金經理人陳之硯表示，近期企業陸續公布第2季財報及未來展望，短線料持續高檔震盪，但下半年個股走勢分化加劇，而Fed升息壓力減輕，股市評價修正期進入尾聲，有利高本益比個股。產業方面，則看好AI、電動車、高速運算及重電相關，其中AI熱度持續到8月底，電動車及高速運算類股，成長趨勢也相對明確。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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